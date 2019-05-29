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Назван главный противник Трампа 

Lenta.ru 29 минут назад
Фото: Reuters
Политик-демократ Джозеф Байден, бывший вице-президент США, стал главным противником нынешнего хозяина Белого Дома. Об этом в своей колонке сообщает политический аналитик CNN Стивен Коллинсон.
По его словам, по мнению некоторых исследователей, Дональд Трамп опасается Байдена.
«Есть мнение, что демократический ветеран может пошатнуть популярность президента среди "синих воротничков" в штатах без четких политических предпочтений, вроде Пенсильвании и Мичигана», — указывает Коллинсон.
Тем не менее, пока противостояние играет на руку обоим политикам, так как укрепляет их позиции среди ядерного электората.
Байден критикует Трампа за любовь к иностранным автократам и отказ от традиционных американских ценностей, а хозяин Белого Дома, в свою очередь, изображает демократа частью оторванного от простого народа политического истеблишмента. Коллинсон, однако, указывает, что если Байден продолжит концетрироваться на критике Трампа за год до того, как станет известно имя кандидата в президенты от Демократической партии, он рискует вызвать гнев однопартийцев.
Выборы президента США пройдут в 2020 году. По данным агрегатора политических опросов RealClearPolitics, у Байдена пока наиболее высокие шансы стать кандидатом от своей партии.
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В мире , США , Дональд Трамп , Демократическая партия США , CNN
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