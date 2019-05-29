Евросоюз выступил в поддержку верховенства права в Косово

Евросоюз твердо выступает в поддержку верховенства права в Косово, исходит из того, что полицейская операция в Косовска-Митровице должна проводиться в соответствии с законом, заявил РИА Новости в среду представитель внешнеполитической службы ЕС.

"Поддержание верховенства права, включая презумпцию невиновности, является целью, за которую ЕС решительно выступает", — сказал представитель, комментируя события в Косово.

Он подтвердил высказанную ранее позицию, что любые полицейские операции должны "создавать уверенность в верховенстве права" среди всех общин.

"Такие операции должны подкреплять, а не ослаблять усилия по нормализации. Мы твердо убеждены в том, что всем субъектам необходимо более активное сотрудничество полиции и судебных органов при полном соблюдении Брюссельского соглашения", — отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что "полицейская операция в Митровице, направленная против отдельных подозреваемых, должна после судебных постановлений проводиться в соответствии с законом", а общественность нужно "надлежащим образом" информировать.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.