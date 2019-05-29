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Евросоюз выступил в поддержку верховенства права в Косово 

РИА Новости + ещё 1 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Евросоюз твердо выступает в поддержку верховенства права в Косово, исходит из того, что полицейская операция в Косовска-Митровице должна проводиться в соответствии с законом, заявил РИА Новости в среду представитель внешнеполитической службы ЕС.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду, что последние события в Косово произошли из-за попустительства со стороны ЕС и НАТО "в отношении категорического нежелания властей в Приштине выполнять то, что от них требуется в соответствии с резолюцией 1254 СБ ООН" и обязательствами, которые были согласованы между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС.
"Поддержание верховенства права, включая презумпцию невиновности, является целью, за которую ЕС решительно выступает", — сказал представитель, комментируя события в Косово.
Он подтвердил высказанную ранее позицию, что любые полицейские операции должны "создавать уверенность в верховенстве права" среди всех общин.
"Такие операции должны подкреплять, а не ослаблять усилия по нормализации. Мы твердо убеждены в том, что всем субъектам необходимо более активное сотрудничество полиции и судебных органов при полном соблюдении Брюссельского соглашения", — отметил собеседник агентства.
Он также добавил, что "полицейская операция в Митровице, направленная против отдельных подозреваемых, должна после судебных постановлений проводиться в соответствии с законом", а общественность нужно "надлежащим образом" информировать.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
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В мире , Сергей Лавров , МИД , ЕС , Совбез ООН , НАТО , РИА Новости
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