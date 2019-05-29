В Косово будут добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что гражданин РФ Михаил Краснощеков был выпущен накануне полицией Косово благодаря иммунитету сотрудника миссии ООН , который необходимо отозвать.

"От спецпредставителя генсека ООН в Косово Захира Танина я официально потребую, чтобы у гражданина РФ был отозван иммунитет, чтобы возбудить против него дело", — заявил косовский прокурор порталу Insajderi.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с организованной преступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.