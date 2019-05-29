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Зеленский вылетел на шахту «Лесная» во Львовской области 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский вылетел во Львовскую область, чтобы посетить шахту "Лесная", где в среду под завалами погибли два горняка.
"Президент Украины Владимир Зеленский вылетел во Львовскую область. Глава государства посетит шахту "Лесная" в Сокольском районе, где произошел обвал породы", — сообщили УНН в пресс-службе президента.
Ранее сообщалось, что ночью на шахте "Лесная" произошло обрушение породы. В результате под завалами оказались двое шахтеров, они погибли. Тела подняты на поверхность. Ведется следствие.
По данным лидера Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, всего в шахте находятся 69 горняков, из них на аварийном участке — 21. Шахта продолжает работать в штатном режиме.
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В мире , Происшествия , Украина , Владимир Зеленский
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