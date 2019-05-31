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Зеленский поставил на место наглую журналистку: видео 

ТК «Звезда» + ещё 14 40 минут назад
Фото: ТАСС
Перепалка произошла во время визита Зеленским предприятия «Лесная», где президент встретился с родственниками двух погибших при обрушении породы горняков.
Президент Украины Владимир Зеленский повздорил с журналисткой телеканала «Прямой» во время посещения шахты «Лесная» под Львовом, где 29 мая погибли двое горняков.
Работники шахты пожаловались главе Украины на задержку зарплат, в ответ Зеленский обещал решить эту проблемы.
Одна из присутствующих на встрече президента с шахтерами журналистка заявила, что матери погибших горняков прождали президента весь день. Эта реплика возмутила Зеленского.
«Я не приехал? Или потому, что вы телеканал «Прямой», вы можете помочь? Давайте сейчас мы с вами купим квартиру людям», — ответил ей украинский лидер.
На что женщина продолжила спор, утверждая, что она готова поделиться зарплатой.
«А вы готовы поделиться своей президентской?» — спросила она.
«Я куплю квартиру. Что вы мне тут, интервью ведете? Вот давайте мы с вами 50 на 50 скидываемся и покупаем квартиру», — сказал Зеленский.
После этого конфликт сошел на нет.
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В мире , Происшествия , Украина , Владимир Зеленский , Львов
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