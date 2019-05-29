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Борис Джонсон вызван в суд из-за высказываний по Brexit 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывшего главу британского МИДа Бориса Джонсона вызвали в суд из-за высказываний накануне референдума по Brexit в 2016 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление судьи Маргом Коулман.
Как отмечается, иск против Джонсона, который является кандидатом в премьеры Британии, подал бизнесмен Маркус Болл.
Болл утверждает, что экс-глава МИДа манипулировал фактами и обманывал жителей страны, уверяя, что страна после выхода из ЕС будет получать по 350 млн фунтов стерлингов в неделю, которые до этого якобы уходили в ЕС. Однако, по словам олигарха, Британия никогда не платила ЕС такую сумму в неделю.
В связи с этим судья Коулман одобрила прошение о вызове Джонсона в суд. При этом адвокаты бывшего главы внешнеполитического ведомства не признают его вину.
Ранее сообщалось, что Джонсон пообещал вывести Британию из ЕС без договора.
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В мире , Европа , Борис Джонсон , МИД , ЕС
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