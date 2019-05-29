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Савченко дала совет Порошенко насчет Саакашвили 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Надежда Савченко предложила бывшему президенту Украины Петру Порошенко взять Михаила Саакашвили в свою партию «Европейская солидарность» на предстоящих парламентских выборах.
«Я бы сейчас на месте Петра Порошенко взяла Саакашвили в свою партию. Я считаю, что это очень хороший ход: европейская партия, европейский политик. Были недоразумения, зато он работал, он же был евроинтегратором. Почему бы и нет?» — цитирует Савченко ТАСС.
По ее словам, в партии Порошенко как раз осталось место для Саакашвили, после чего можно будет заступать в Верховную раду.
Ранее Саакашвили рассказал о предложениях Порошенко стать премьером Украины.
Напомним, во вторник глава государства Владимир Зеленский вернул гражданство Саакашвили, после чего тот назвал день своего возвращения на Украину. Бывший президент Украины Леонид Кравчук объяснил решение вернуть гражданство экс-президенту Грузии.
Саакашвили получил гражданство Украины в 2015 году, тогда же было прекращено его грузинское гражданство. В 2017 году Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства, в 2018 году его задержали в Киеве и выдворили в Польшу.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Надежда Савченко , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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