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Иран назвал условия переговоров с США 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что его страна подумает о переговорах с США в том случае, если те снимут санкции и вернутся к выполнению соглашений по ядерной сделке. Об этом со ссылкой на местное телевидение сообщает агентство Reuters.
«Дверь [к переговорам] не закрыта, если США отменят санкции и выполнят договоренности», — цитирует агентство слова политика.
Президент США Дональд Трамп 27 мая заявил, что Вашингтон согласится на переговоры с Тегераном, если исламская республика выразит желание их провести. Он подчеркнул, что меньше всех хочет «увидеть, как случатся страшные вещи».
26 мая глава МИД Ирака Мухаммад Али Аль-Хаким предложил иранскому коллеге Мухаммаду Джаваду Зарифу посредничество в переговорах его страны с Соединенными Штатами.
17 мая стало известно, что два эскадренных миноносца ВМС США вошли в Персидский залив, а 15 мая американские войска в Ираке привели в максимальную степень боевой готовности. В тот же день Трамп заявлял, что не хочет войны с Ираном.
13 мая власти Саудовской Аравии сообщили о повреждении двух своих нефтяных танкеров в Оманском заливе вскоре после предупреждения США об угрозе атак на коммерческие суда со стороны Ирана. По предварительным выводам группы экспертов, к этому инциденту также причастны иранские власти. Расследование нападения продолжается.
Отношения США и Ирана обострились год назад. В начале мая 2018-го американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США против Ирана вступил в силу в ноябре. Санкции распространяются на экспорт нефти, промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.
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Комментарии
В мире , США , Хасан Роухани , Мухаммад Али , Дональд Трамп , МИД , Центральный банк России , Reuters , Иран , Тегеран
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