Депутат от партии Порошенко внес в Раду законопроект об импичменте

Депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко сообщил, что внес в Верховную раду законопроект об импичменте президента. "Отдал на регистрацию закон про импичмент президента… Зеленский (новый президент Украины — Прим. ред.) заявлял, что одним из первых законопроектов в Раде появится его президентский законопроект об импичменте. Ну что ж, видно, не успевает", — написал Гончаренко во вторник в Facebook. Перед вторым туром выборов Владимир Зеленский , бывший на тот момент кандидатом на пост главы государства, заявил, что принципами его команды являются равенство всех перед законом, снятие депутатской неприкосновенности и принятие закона об импичменте президента. Замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка 22 мая заявлял, что законопроекты о процедуре импичмента и отмене депутатской неприкосновенности уже готовы, их вскоре представят.