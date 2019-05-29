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Депутат от партии Порошенко внес в Раду законопроект об импичменте 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко сообщил, что внес в Верховную раду законопроект об импичменте президента.
"Отдал на регистрацию закон про импичмент президента… Зеленский (новый президент Украины — Прим. ред.) заявлял, что одним из первых законопроектов в Раде появится его президентский законопроект об импичменте. Ну что ж, видно, не успевает", — написал Гончаренко во вторник в Facebook.
Перед вторым туром выборов Владимир Зеленский, бывший на тот момент кандидатом на пост главы государства, заявил, что принципами его команды являются равенство всех перед законом, снятие депутатской неприкосновенности и принятие закона об импичменте президента.
Замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка 22 мая заявлял, что законопроекты о процедуре импичмента и отмене депутатской неприкосновенности уже готовы, их вскоре представят.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Алексей Гончаренко , Верховная Рада
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