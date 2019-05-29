Малайзия вернет иностранный мусор его хозяевам

Правительство Малайзии отправит 450 тонн пластиковых отходов в те страны, откуда их нелегально доставили. Те малайцы, которые содействовал этому — предатели, считает министр по делам окружающей среды Яо Би Ин. Об этом сообщил MalayMail.

«Малайзия больше не будет свалкой для развитых стран, а те, кто ответственен за разрушение нашей экологии — не только преступники, но и предатели. Их необходимо остановить и наказать по закону», — сказала министр на встрече с журналистами в Порт-Кланге, крупнейшем морском порту страны.

Представителям СМИ показали девять контейнеров, которые попали в Малайзию незадолго до этого и будут в ближайшее время отправлены обратно: ящики, наполненные пластиковым мусором, были маркированы таможнями Австралии, Великобритании, Канады, Саудовской Аравии, Японии, Бангладеш и США. Два контейнера приехали из Китая.

Министр подчеркнула, что это лишь первый шаг ее страны по борьбе с подобной практикой. Малайзия сильно засорена пластиковыми отходами других стран: Яо Би Ин рассказала, что одна британская компания ответственна за доставку более 50 тысяч тонн мусора. Она дала организациям, которым принадлежат контейнеры, 14 дней на организацию их обратной транспортировки за свой счет.

Малайзия стала не первой страной Азии, в которой возмутились из-за мусора развитых стран. 16 мая стало известно, что Филиппины решили отозвать своего посла и консулов из Канады. Это произошло после того, как Оттава не уложилась в установленный Манилой крайний срок для вывоза пластика.

В апреле президент Филиппин Родриго Дутерте заявлял, что канадцы «превращают его страну в свалку». Разбирательство идет с 2013—2014 годов, когда частная канадская компания ввезла на территорию 103 контейнера с мусором. Вместо пластиковых упаковок, предназначенных для переработки, филиппинцы обнаружили в них в том числе использованные подгузники, газеты и бутылки.