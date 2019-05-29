Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В партии Порошенко назвали Саакашвили разрушителем 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Замглавы крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко считает, что Михаил Саакашвили не может ничего предложить Украине, кроме разрушения, и вскоре стоит ждать его атак на нового президента Владимира Зеленского.
Зеленский во вторник своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. После этого Саакашвили заявил, что в среду возвращается на Украину. В погранслужбе заявили, что оснований для его недопуска в страну больше нет.
"Саакашвили — это разрушитель. Мне кажется, что в стране нужно строить, а не разрушать. Что может принести Украине Саакашвили, я не знаю… Сейчас он любит Зеленского. Но думаю скоро настанет тот день, когда он его разлюбит… и будет атаковать", — сказал Гончаренко журналистам в среду, их общение транслировали украинские телеканалы.
По его мнению, вернувшись, Саакашвили будет пытаться отомстить. Гончаренко также не исключил, что политическая сила Саакашвили может попасть новый состав Рады.
"В нашей стране возможно все. Но увидим. Мне кажется ему нечего предложить украинскому обществу", — добавил депутат.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Однако Зеленский после вступления в должность президента подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
Последние новости
Что показал визит Зеленского в Донбасс на самом деле Танк, который сделал немецкую армию почти беспомощной "У американцев искры полетят из глаз": Китай объявил CША народную войну
Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Алексей Гончаренко , Михаил Саакашвили , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД потребовал объяснений за скандал с «россиянкой»2
Идлиб превратился в «чёрную дыру» для России и Асада6
Избитый Виторганом Богомолов получил новую должность4
Кто на самом деле будет править Украиной119
МЧС обратилось с необычным предупреждением к москвичам2
Видео
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:38
Идлиб превратился в «чёрную дыру» для России и Асада
Ближний Восток Конфликты
01:00
Названа главная опасность для Крымского моста
Армия Конфликты
02:43
Москвичам пообещали самый теплый день с начала года
Погода Новости Москвы
03:57
Робот-полиглот может писать на 10 разных языках
Технологии Наука и техника
00:26
Кто на самом деле будет править Украиной
В мире Украина
01:00
Кабан в трусах станцевал на празднике в детсаду
Происшествия Образование
09:12
В РПЦ открестились от ворованных денег
Общество
00:42
Удивлены: Вызов посла в МИД РФ озадачил Испанию
Политика В мире
02:51
Режиссер Лунгин попал в больницу
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение