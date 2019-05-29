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Саакашвили заявил, что Порошенко трижды предлагал ему стать премьером 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко трижды предлагал ему стать премьер-министром.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом вернул Саакашвили гражданство Украины. Саакашвили сообщил, что прилетит в Киев в среду вечером.
"Порошенко трижды предлагал мне стать премьером, я трижды отказался. Обстоятельства разные могут быть, но сейчас я не вижу себя на должности", — цитирует Саакашвили сайт ТСН в среду.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.
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Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Грузия , Киев
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