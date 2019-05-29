Первый президент Украины посоветовал Саакашвили не приезжать на Украину

Свою позицию Кравчук объяснил тем, что, переселившись из Грузии на Украину, Саакашвили стал иммигрантом, «хочет он этого или не хочет». По этой причине, уверен экс-президент, политик не может претендовать на высокие должности в стране.

При этом, как считает Кравчук, для Зеленского это было решение «справедливости и достоинства», поскольку его предшественник Петр Порошенко «очень быстро отнял» это гражданство. Кроме того, первый украинский президент уверен, что предоставление и лишение Саакашвили украинского гражданства отвечало не интересам страны, а личным интересам Порошенко.

Ранее 28 мая сам Саакашвили, комментируя действия Зеленского, назвал их «смелым решением молодого поколения». Самого президента Украины он считает «большим шансом» для страны. После возвращения из Польши Саакашвили обещает бороться «против олигархата, коррупции и несправедливости на Украине, в Грузии и везде».

Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили 28 мая. Об этом стало известно из указа, опубликованного на сайте президента. Свое решение он еще никак не комментировал.

Саакашвили возглавлял Грузию в 2004—2013 годах. В мае 2015-го тогдашний президент Украины Порошенко назначил его председателем Одесской областной государственной администрации. Эту должность Саакашвили занимал полтора года. Летом 2017-го Порошенко лишил бывшего губернатора, который уже перешел в оппозицию, украинского гражданства. В феврале 2018 года украинские спецслужбы задержали Саакашвили, выдворили из страны и запретили въезд до 2021 года.