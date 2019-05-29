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Курц захотел вернуться на пост канцлера Австрии 

Lenta.ru 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Отправленный в отставку канцлер Австрии Себастьян Курц заявил Kronen Zeitung, что надеется вновь возглавить правительство страны. Газета опубликовала интервью с политиком 28 мая.
«Австрийки и австрийцы сделают свой выбор. У нас будет заново собранный парламент, и, конечно, я надеюсь, что у меня будет шанс продолжить работать во благо страны на посту федерального канцлера. Я бы хотел продолжить наш путь», — сказал Курц в разговоре с журналистом издания.
Он также рассказал, что, узнав о скандале, предвидел свою отставку, но возмущен тем, что вотум недоверия в итоге вынесли всему правительству Австрии.
Ранее в тот же день сообщалось, что Курц, покидая пост, отказался от предложенного ему места в нижней палате парламента.
27 мая нижняя палата парламента Австрии вынесла вотум недоверия Себастьяну Курцу и его правительству. За вынесение вотума проголосовали 52 депутата Социал-демократической партии Австрии, 51 депутат Австрийской партии свободы и семь депутатов партии JETZT.
На выборах в Европарламент 26 мая Австрийская народная партия (АНП) Себастьяна Курца победила в Австрии с 35,4 процентов голосов.
Политический скандал разгорелся в Австрии 18 мая. Это произошло после публикации немецкими СМИ видео с уже бывшим вице-канцлером и главой ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнцем-Кристианом Штрахе. На кадрах политик и его помощник Йоханн Гуденус встречаются с якобы племянницей российского олигарха на Ибице. Предполагалось, что она должна была помочь вице-канцлеру победить на выборах, за что он пообещал передать ей часть госзаказов в области строительства.
После произошедшего Штрахе подал в отставку. Он также объяснил, что встречался с гражданкой Латвии, а все происходящее — спланированная акция.
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Комментарии
В мире , Себастьян Курц , Европарламент , Австрия
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