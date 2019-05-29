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Болтон заявил, что иранские мины могли использоваться при атаке на танкеры в ОАЭ 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о большой вероятности того, что в недавней атаке на танкеры у побережья ОАЭ применялись иранские морские мины. Как сообщает в среду агентство Reuters, с таким утверждением Болтон выступил перед журналистами в Абу-Даби, куда прибыл для обсуждения вопросов региональной безопасности на фоне сохраняющейся напряженности между Тегераном и Вашингтоном.
Атака на нефтеналивные суда у побережья ОАЭ, по словам Болтона, "была совершена почти наверняка с применением морских мин из Ирана".
"Мы стараемся действовать разумно и ответственно, реагируя на Иран и его происки в регионе Персидского залива. Смысл в том, чтобы дать Ирану и его приспешникам понять, что такие действия вызовут очень жесткий ответ со стороны США", — заявил советник американского президента.
12 мая МИД ОАЭ сообщил, что четыре торговых судна стали объектами саботажа в исключительной экономической зоне государства. Атаке подверглись танкеры "Амджад" и "Аль-Марзука", принадлежащие саудовской компании "Бахри", а также танкер под норвежским флагом "Андреа Виктори" и зарегистрированный в эмиратах танкер "А. Мишель". Высказывались подозрения, что к нападению причастен Иран.
США в качестве сигнала Тегерану направили ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США, в которую входят Ближний Восток и Центральная Азия. В Вашингтоне подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе. 24 мая Пентагон объявил, что располагает информацией о том, что Иран причастен к атакам на нефтяные танкеры у побережья ОАЭ, а также к нападению на трубопровод в Саудовской Аравии.
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Комментарии2
В мире , Армия , США , Джон Болтон , МИД , Пентагон , Абу-Даби , Иран , ОАЭ , Тегеран
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