Евросоюз отреагировал на беспорядки в Косове

Евросоюз призывает Белград и Приштину проявлять сдержанность ради урегулирования конфликта, начавшегося после вторжения косовского спецназа в сербские анклавы на севере региона. Об этом со ссылкой на заявление представителя внешнеполитической службы ЕС сообщает ТАСС.

Представитель блока подчеркнул, что силовые операции в Косове «должны подкреплять, а не ослаблять усилия по нормализации ситуации». Он добавил, что всем сторонам необходимо активно сотрудничать между собой и соблюдать международные соглашения.

Вечером 28 мая появилось видео с освобожденным из-под стражи российским сотрудником миссии ООН Михаилом Краснощековым. Ранее в тот же день косовская полиция задержала его с применением силы. Травмы, которые получил россиянин, объяснили тем, что он якобы сопротивлялся аресту.

Столкновения сербского населения с полицией непризнанной республики начались 28 мая после того, как косовоалбанский спецназ арестовал в северных муниципалитетах региона по меньшей мере 13 сербов. Те вышли на улицы и стали возводить баррикады. Известно о применении огнестрельного оружия с обеих сторон, как минимум двое протестующих ранены. Из-за новостей о беспорядках Сербия привела все свои военные

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косовом прекратились в марте 2017 года.