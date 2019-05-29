На Украине призвали отказаться от воздушных шариков

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала отказаться от традиции отпускать во время праздников в небо надувные шары, объясняя это вредом изделий для окружающей среды.

"Отпускать воздушные шарики в воздух стало доброй традицией во время разных празднеств − школьных выпускных, концертов или свадеб. Но мало людей задумываются, что происходит с шариками дальше. Конечно, они не просто растворяются в воздухе", − написала чиновница на своей странице в Facebook.

Супрун рассказала, что воздушные шарики могут преодолеть большое расстояние, "загрязняя наиболее отдаленные и первозданные уголки страны". "После отпускания в небо они затем падают назад на поверхность земли и в водоемы. Срок разложения шариков составляет от 4 лет, капроновых ленточек — более 100 лет", — подчеркнула и.о. министра.

Также она пояснила, что яркая окраска шариков и лент привлекает животных, которые могут их случайно проглотить и погибнуть от блокировки желудочно-кишечного тракта.