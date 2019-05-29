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Вышинский объяснил незаконность своего ареста 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководитель портала РИА «Новости — Украина» Кирилл Вышинский рассказал, что его задержание было нелегальным, поскольку «основывалось на абсурдных и лживых обвинениях» сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).
В письме журналист напомнил, что в день ареста — 15 мая 2018 года — он разместил на портале РИА «Новости — Украина» статью «Атака на УПЦ. Кто виноват в отказе автокефалии». По мнению украинских силовиков, публикация «была размещена в интересах России», передает РИА «Новости».
«Если изложить то же самое простыми словами, то СБУ утверждает, что поймало меня «на горячем», в момент размещения на нашем сайте «подрывной статьи». Я, «как рука Москвы», при помощи этой статьи пытался сорвать получение томоса на автокефалию украинской поместной церковью», — отметил журналист.
По словам Вышинского, опубликованный материал был новостным сообщением, редакторы готовили его по открытым источникам.
В тексте, напоминает журналист, были представлены две точки зрения на эту тему. Вышинский привел результаты экспертизы текста НИИ специальной техники и судебных экспертиз СБУ. Специалисты института не нашли в публикации ничего противоправного.
Там нет «высказываний по поводу целесообразности (возможности, необходимости) изменения границ территорий или государственной границы Украины» и «предложения по поводу изменения формы государственного устройства с унитарного на федеральный».
«Значит, задержали меня 15 мая сотрудники СБУ незаконно», — подчеркнул Вышинский.
Ранее Верховный суд Украины отказал в удовлетворении жалобы защиты Вышинского. Сам журналист назвал обвинения против себя политическими играми Порошенко.
Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года. Его обвинили в государственной измене, а также в незаконном обороте оружия. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. При этом Вышинский выступает против его возможного обмена на кого-либо из украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах.
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В мире , Происшествия , Украина , СБУ , РИА Новости
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