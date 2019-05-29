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Депутат Рады назвал зрителей уродами в прямом эфире 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 47 минут назад
После того, как телезрители заподозрили народного депутата Украины Игоря Мосийчука в появлении в прямом эфире в нетрезвом состоянии, он устроил скандал.
Один из дозвонившихся зрителей во время прямого эфира заявил, что Мосийчук находится в состоянии алкогольного опьянения, пишет «360».
«Вы можете оценивать как угодно. Я нахожусь в состоянии, в каком я есть», — ответил на предположение зрителя политик.
Через некоторое время Мосийчук вновь вспомнил про звонок телезрителя и в оскорбительной форме прокомментировал его.
«Все эти уроды, которые звонят и рассказывают: нетрезвое состояние, идиот, дурак и тому подобное… Это все люди, которые направляются из определенного центра. Господи, дай им понимания (Мосийчук перекрестился — прим. ВЗГЛЯД). Не будем уточнять, но мы все понимаем, из какого (центра)», — заявил политик.
В ответ на просьбу ведущего об уважительном отношении в адрес телезрителей Мосийчук задал вопрос: «А у меня нет уважения?»
По мнению народного депутата, звонок был совершен с целью его дискредитации.
Пользователи социальных сетей активно комментировали выложенное видео. Многие также были убеждены, что Мосийчук находился в состоянии алкогольного или иного опьянения.
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В мире , Видео , Украина
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