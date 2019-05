Компания потокового видео Netflix заявила о готовности отказаться от съемок на территории штата Джорджия в случае, если там вступит в силу закон, запрещающий аборты. Заявление компании опубликовал во вторник журнал Variety.

Он отметил, что до принятия закона компания продолжит съемки в штате, оказывая поддержку коллегам по цеху, которые предпочли заранее свернуть кинопроизводство на его территории.

Ранее законопроект о запрете абортов, за исключением случаев изнасилования и инцеста, поддержал губернатор Джорджии Брайан Кемп.

Вместе с Netflix на ситуацию в штате обратили внимание киностудия Lionsgate, которая перенесла съемки своего фильма Barb and Star Go to Vista Del Mar ("Барб и Стар едут в Виста-дель-мар"), а также компания Amazon , которая изменила место съемок своего сериала по книге писательницы Наоми Олдерман The Power ("Сила"). Несколько американских продюсеров заявили о том, что откажутся от съемок на территории Джорджии в будущем.