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СМИ: Netflix откажется от съемок в Джорджии, если там запретят аборты 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Компания потокового видео Netflix заявила о готовности отказаться от съемок на территории штата Джорджия в случае, если там вступит в силу закон, запрещающий аборты. Заявление компании опубликовал во вторник журнал Variety.
"У нас много женщин, работающих над производством в Джорджии, чьи права, наравне с миллионами других женщин, будут нарушены этим законом", — приводит издание слова креативного директора Netflix Теда Сарандоса.
Он отметил, что до принятия закона компания продолжит съемки в штате, оказывая поддержку коллегам по цеху, которые предпочли заранее свернуть кинопроизводство на его территории.
"Как только такой закон вступит там в силу, мы пересмотрим все наши инвестиции в Джорджию", — подчеркнул Сарандос.
Ранее законопроект о запрете абортов, за исключением случаев изнасилования и инцеста, поддержал губернатор Джорджии Брайан Кемп.
Вместе с Netflix на ситуацию в штате обратили внимание киностудия Lionsgate, которая перенесла съемки своего фильма Barb and Star Go to Vista Del Mar ("Барб и Стар едут в Виста-дель-мар"), а также компания Amazon, которая изменила место съемок своего сериала по книге писательницы Наоми Олдерман The Power ("Сила"). Несколько американских продюсеров заявили о том, что откажутся от съемок на территории Джорджии в будущем.
Как уточнило агентство Associated Press, Джорджия крайне популярна в киноиндустрии из-за невысоких налогов. В частности, там снимались фильм Black Panther ("Черная пантера", 2018), многосерийная драма о нашествии зомби The Walking Dead ("Ходячие мертвецы"), а также фантастический сериал о группе подростков Stranger Things ("Очень странные дела").
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Комментарии
В мире , США , Amazon , Netflix , Associated Press
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