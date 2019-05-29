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В Австралии привели к присяге новое правительство 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Генерал-губернатор Австралии Питер Косгров привел к присяге новое правительство во главе с премьер-министром страны Скоттом Моррисоном, сообщает телеканал 9News.
В середине мая австралийцы выбирали 151 депутата палаты представителей и голосовали за кандидатов на 40 мест в сенате, верхней палате парламента. В последний раз федеральные выборы в Австралии проходили в 2016 году после двойного роспуска обеих палат парламента. Победу по результатам голосования одержала Либерально-национальная коалиция во главе с действующим премьером страны Скоттом Моррисоном с перевесом в один голос.
По данным телеканала, почти все члены нового правительства сохранили свои позиции, однако среди них появились и новички. В состав нового правительства вошли, в том числе, семь женщин, включая министра иностранных дел Мэрис Пейн.
На первой после избрания встрече с членами правительства Скотт Моррисон заявил, что его "жаждущая, целеустремленная и объединенная" команда сфокусируется на желаниях простых австралийцев. Первое заседание нового парламента состоится в начале июля.
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Комментарии
В мире , Видео , Скотт Моррисон , Австралия
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