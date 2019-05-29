Как Холокост помешал строительству американской военной базы в Польше

Постоянная американская военная база на территории страны стала уже идеей фикс для нынешних польских властей, однако США пока не спешат размещать свой воинский контингент.

Более того периодически появляется информация о том, что в Вашингтоне решили выдвинуть ряд требований к своему польскому союзнику, и, только после их выполнения реализовать голубую мечту Варшавы о «Форте Трампа».

Ранее в феврале этого года польские СМИ сообщили о том, что американский посол Джорджетт Мосбахер оказывает давление на польские власти, требуя передать в США для последующей публикации архивы Института национальной памяти о Холокосте в обмен на появление постоянной военной базы США в Польше

Несмотря на то, что посол опровергла эти сведения, данная история наделала в стране много шума и вызвала возмущение в национально-патриотических кругах.

Американское СМИ об интригах в Конгрессе

Американский портал The Washington Free Beacon проинформировал о том, что американские конгрессмены рассматривают ряд инициатив, которые бы вынудили администрацию Дональда Трампа потребовать от Польши разрешения вопроса имущественных требований еврейских организаций, прежде чем Соединенные Штаты построят постоянную военную базу на польской территории.

Стоит напомнить, что около года назад Дональд Трамп подписал закон № 447 («Справедливость для выживших, оставшихся без компенсации») о возврате имущества жертвам Холокоста, дающий поддержку со стороны американского правительства таким претензиям.

По некоторым предварительным оценкам, сумма, которую Польшу могут заставить выплатить в рамках возмещения ущерба, может составить около 300 млрд долларов.

В своем материале Washington Free Beacon отмечает, что ведутся польско-американские переговоры по поводу размещения в Польше постоянной базы вооруженных сил США, которая будет «противодействовать угрозе со стороны России Ирана ».

Однако в этом контексте обращает внимание, что «многие члены конгресса и ведущих представителей еврейской общины закулисно лоббируют администрацию президента Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео», чтобы увязать с этим вопрос претензий.

Портал пишет, что Польша является единственной страной ЕС , которая не приняла закон «предписывающий реституцию в пользу стареющих выживших жертв Холокоста и их семей, чье имущество было конфисковано во время Второй мировой войны».

В то же время Польша протестовала против этого требования, утверждая, что она была такой же жертвой нацистов, как и миллионы польских евреев, которые были отправлены в лагеря смерти.

Как сообщает американское издание, часть американских законодателей из конгресса видит в переговорах по поводу «Форта Трампа» возможность оказать давление на Польшу, «чтобы та, наконец, преодолела вопрос реституции». Указывается, что сам госсекретарь Майк Помпео несколько раз говорил об этом на переговорах с Польшей, что вызвало удовлетворение еврейских кругов. По данным источников портала, в госдепартаменте , эти переговоры продолжаются.

Ряд источников Washington Free Beacon, как в конгрессе США, так и в еврейской среде, утверждают, что именно на конгрессменов могут возложить вопрос о принятии законодательного решения, которое приостановило бы финансирование «Форта Трампа» до решения «вопроса реституции» Польшей. В то же время один из собеседников портала из конгресса заявил, что нынешние действия Польши способствуют росту антисемитизма в стране, и поляки не должны пользоваться преимуществами от базы США без решения вопросов претензий.

Портал отмечает, что в Европе нарастает антисемитизм, но в особенности он имеет место в Польше.

В критическом тоне интернет-издание описывает недавний марш «Стоп 447», обвиняя его участников в использовании изображений и риторики антисемитского характера. Речь идет об организованной 11 мая в Варшаве националистами, евроскептиками из объединения «Конфедерация» и членами движения «Кукиз 15» 20-тысячной манифестации, участники которой протестовали против принятого в США закона № 447 и требований еврейских кругов по возврату имущества жертв Холокоста.

Также обращается внимание на заявление премьер-министра Матфея Моравецкого, который утверждал, что вопрос о компенсациях уже был урегулирован, и что Польша не намерена их выплачивать, т. к. поляки были главными жертвами Второй мировой войны.

— Эти последние события подогревают призывы сторонников увязки «Форта Трампа» с вопросом реституции в оказании давления на Польшу, чтобы она решила этот вопрос, — пишет Washington Free Beacon.

Портал утверждает, что удалось получить копию проекта письма, распространяемого среди конгрессменов, в котором госсекретаря и Белый дом призывают оказать давление на Варшаву по поводу «реституции имущества».

— Мы призываем вас принять смелые инициативы, которые помогут Польше решить эту проблему как можно скорее, — говорится в документе.

В проекте письма указывается, что Польша неоднократно отклоняла предыдущие призывы по этому вопросу, а после войны коммунистические власти национализировали имущество, как евреев, так и не-евреев, которые теперь не могут добиться его возврата или получить компенсации. Таким образом, содержание письма призывает к удовлетворению их претензий.

По данным Washington Free Beacon, один из информированных представителей еврейской общины, который работал над этой проблемой, утверждает, что «Конгресс расстроен бескомпромиссной позицией Польши». Он предупреждает, что Польша не должна в этом вопросе подвергать испытанию свои отношения с еврейской общиной и Израилем . В завуалированный форме он предостерег, что такой подход поставит под угрозу отношения Варшавы с Вашингтоном.

— Если они не хотят слушать нас, евреев, то будут вынуждены слушать нас, американцев, — резюмировал источник американского издания.

Реакция на публикацию в польском обществе

Перевод статьи Washington Free Beacon опубликовали многие польские СМИ, и эти материалы вызвали ответную реакцию в польском обществе.

Так глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш обратился к правительству страны с запросом: «Является ли правдой, что для того, чтобы возник „Форт Трамп“, должны быть оплачены претензии гражданам еврейской национальности».

— Мы никаких претензий никому не должны, и никаких претензий не будем выплачивать, потому что все, что имелось, было урегулировано. Польша понесла большие потери в ходе Второй мировой войны. Является жертвой Второй мировой войны и вторжения с одной стороны гитлеровской Германии, а с другой сталинского Советского Союза, — заявил он.

Однако наиболее жестко на эту информацию отреагировали националисты и представители правых партий.

По мнению депутата Сейма от объединения «Кукиз 15» Томаша Жимковского, такая постановка вопроса ставит под сомнение целесообразность строительства «Форта Трампа»:

300 млрд долларов — это сумма в четыре раза больше польского госбюджета. За эти деньги мы могли бы решить вопрос нашей безопасности по-другому, и даже нанять целую российскую армию. Если американская сторона так с нами обращается, то надо поставить себе вопрос, стоит ли овчинка выделки. Не помню, чтобы кто-нибудь из наших союзников на протяжении всей истории Польши потребовал такую плату за военную поддержку. Неужели международная ситуация требует, чтобы мы на поколения впадали в долги? — возопил парламентарий в интервью изданию Dziennik.pl.

В таком же духе высказался и сам глава объединения «Кукиз 15» Павел Кукиз

— У меня складывается впечатление, что правительство торгует этими претензиями, думая о «Форте Трампа», но если «Форт Трампа» обойдется Польше в 330 млрд долларов, потому что столько требуют еврейские организации за имущество, утраченное во время Холокоста, которое были разграблено и уничтожено немцами, то, что этот Форт Трамп должен защищать? Голую землю?» — констатировал он.

Представитель объединения евроскептиков Конфедерация Марек Якубяк, в беседе с радио Wnet.fm, назвал происходящее «сумасшедшим домом».

Мы должны заплатить евреям 300 миллиардов, чтобы потратить 300 миллиардов на строительство американского «Форта Трампа» в Польше. Разве это не сумасшедший дом? Это триллион долларов, это 3 триллиона злотых. Наш бюджет в максимумах достигает 400 миллиардов злотых. Что это вообще, кто это все придумывает? Это не может быть реализовано. Если мы должны строить нашу безопасность на вымыслах, то мне становится страшно, — подчеркнул польский политик.

В то же время интернет-издание польских националистов Medianarodowe.com в статье под заголовком «К дьяволу с Фортом Трампа» пишет о надуманности «российской угрозы»:

— Нет никаких оснований полагать, что страна с экономикой, основанной на сырье, обладающая в основном военной, но уже не «мягкой» силой, должна будет напасть и оккупировать Польшу.

По словам автора издания, даже в случае Грузии или Украины Москва взяла территориальный залог в виде мятежных республик, что делает невозможным интеграцию этих государств с западными структурами, создает из них буферную зону и дает Российской Федерации необходимую стратегическую глубину.

По этой причине был присоединен Крым, но в то же время была сохранена фикция формальной принадлежности Донбасса к Украине, несмотря на то, что и тут, и тут живет русскоязычное население и/или русские. «Форт Трамп» защитит нас от угрозы, которая существует исключительно теоретически, — утверждают польские националисты.

Снова «рука Кремля»

Следует отметить, что польские власти официально опровергли какую-либо связь строительства американской военной базы с выплатами за имущество, утраченное во время Холокоста. Министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что проект «Форта Трампа» никаким образом не связан с «законом 447», обвинив политиков оппозиции в том, что те «пытаясь связать американский закон с переговорами, вредят безопасности Польши».

При этом в правящем лагере традиционно увидели «руку Кремля» в этой истории:

— Это мощная операция Москвы […] Мы видим сегодня невероятно высокое участие российской стороны. Кремль стремится подогревать тему, как только возможно, — заявил главный редактор проправительственного издания «Gazeta Polska» Томаш Сакевич, комментируя дискуссию, которая развернулась в стране вокруг имущественных требований еврейских организаций.

— Много шума из-за этого в интернете. Тема была брошена, чтобы разрекламировать одну из партий, которая является явно пророссийской — Конфедерацию. Вопрос был спровоцирован как раз тогда, когда на столе лежит соглашение об увеличении американских войск в Польше, — добавил он, назвав произошедшее «успехом, который одержала российская деятельность».

При этом Кремль, по мнению проправительственных журналистов, использует все способы для того, чтобы не допустить строительства «Форта Трампа» в Польше:

— «Экологи» бьют тревогу, что из-за «Форта Трампа» будут вырезаны деревья. Старые генералы повторяют песню о ненужном раздражении России. «Открытый Диалог» (фонд Сороса — прим), российские связи которого выходят на свет, стремится свергнуть правительство, которое хочет тесного сотрудничества с американцами. Новые мочаровцы (название сторонников деятеля времен ПНР Мечислава Мочара, который был лидером националистического и антисемитского крыла ПОРП — прим) угрожают, что с помощью Америки нас будут грабить евреи. Когда Кремль теряет влияние в Польше, он запускает свои инструменты влияния, от штатный агентуры до наивных полезных идиотов, — пишет та же «Gazeta Polska» в статье под заголовком «Четыре российских способа для борьбы с Фортом Трампа».

Реакция польских «левых»

Представитель «левой» оппозиционной польской партии «Смена» Конрад Ренкас вместо длинного интервью обозревателю «Ридуса», отвечая на первый же вопрос, выразил свою позицию.

— Почему в США строительство «Форта Трампа» хотят увязать с вопросом выплат жертвам Холокоста? Почему польские власти в этих событиях снова нашли «руку Кремля»?

— Вопрос следует поставить следующим образом: почему международные организации сионистов, поддерживаемые Израилем и США, требуют столь гигантских сумм от Польши?

А ответ будет еще проще: потому, что могут.

Односторонняя, безальтернативная внешняя политика, проводимая очередным, и особенно нынешним правительством, завела нашу страну в тупик.

Польша полностью одинока в международном сообществе, нет никакой опоры, никаких друзей или каких-либо реальных альянсов — только один, действующий исключительно в одном направлении конвейер, высасывающий деньги из Польши в Америку и связанные с ней израильские центры.

Это трагический итог полной слепоты, если не прямой агентурности польских элит, которые оставили Польшу, как самого мелкого хлюпика во дворе, один на один против самых отпетых хулиганов, которые теперь загнали его в угол и, злорадно усмехаясь, заставляют отдать карманные деньги и обед.

Дело не в том, что протесты (впрочем, очень осторожные и старающиеся не обидеть США) устраивала, в частности, Конфедерация (объединение националистов и евроскептиков — прим. «Ридус»), а почему не протестовали все остальные? Ведь Польша просто не в состоянии выплатить требуемые 300 млрд долларов, такая сумма уничтожит нашу с едва таким трудом восстановленную экономику.

Увязка вопроса претензий сионистов с вопросом размещения постоянной американской базы — это также производное от тех же польских ошибок.

Действующая в Польше пропагандистская линия вечного запугивания «российской угрозой» сразу ставит Варшаву в положение просителя, который умоляет, чтобы его «защитили от России».

Американцы это прекрасно понимают, а команда президента Трампа решительно настроена на то, чтобы выжать из своих европейских колоний все до последнего доллара для военно-промышленного и энергетического американского сектора.

К сожалению, не случайно нынешние польские элиты обучались за счет американских стипендий, в духе полной подчиненности интересам США. Эти люди ограбят собственный народ от последней рубашки.

И так петля затягивается — Дональд Трамп не раз старался доказать, что даже в реалиях очень просионистской американской политики хотел бы запомниться как «лучший друг Израиля» — и за этот «памятник» тоже должны будут заплатить поляки. Раз вы настолько глупы, что требуете еще больше американских солдат на своей территории — то оплатите и «Форт Трамп», и поставки дорогого американского сжиженного газа, и столь же дорогую и сомнительного качества нефть из Саудовской Аравии. Словом — все, что американцы только пожелают.

Такую судьбу полякам уготовили их правительства.

— А виновата во всем будет опять Россия?

— А почему бы и нет? Ведь, по мнению польского правительства, Россия и Путин несут ответственность за все плохое в мире, поэтому очевидно, что и за это тоже.

Ну, а если говорить серьезно, так Ярослав Качиньский и его партия сейчас молятся, чтобы на этот раз США и Израиль позволили им сохранить лицо, и счета к оплате представили только после осенних парламентских выборов, где «Право и Справедливость» остается фаворитом.

Если удастся до осени, отрицая факты, внушать полякам, что нет никаких претензий, а даже если и есть, то они «выдуманы Путиным» — тогда, имея еще 4 года гарантированного правления, ПиС заплатит американцам и сионистам все. От Польши не останется камня на камне, потому что масштаб разрушений финансов и имущества будет больше, чем после крупнейшего экономического кризиса, сопоставимый только с разрушения в ходе войны.

Тогда, однако, уже будет слишком поздно что-либо предпринимать, но, впрочем, когда польская экономика рухнет — то это, конечно, будет «вина России».

Реакция в России

Польско-американские отношения при Дональде Трампе начали переживать настоящий ренессанс, считает политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев.

«Трамп увидел в Польше страну, которая готова быть проводником американских интересов на континенте на фоне того непонимания, которое складываются у Вашингтона с Берлином и Парижем, — комментирует эксперт ситуацию «Ридусу». — Польша представляет в Евросоюзе ту новую и растущую силу, которая не готова слепо подчиняться европейским лидерам, плюс у Варшавы существует собственное видение будущего ЕС, основанное на своих идеологических принципах, отличных от либерального курса Брюсселя».

Это, по словам политолога, привело Варшаву и Вашингтон к мимолетному союзу, из которого обе стороны рассчитывали получить какие-то свои позитивные результаты.

Дональд Трамп даже упоминал Польшу в своем последнем выступлении на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Он хвалил Польшу за то, что та критикует энергетические проекты России, а также отстаивает свою независимость, безопасность и суверенитет, — отмечает Евгений Валяев.

«С последним можно согласиться, ведь Варшава старается выстроить альтернативные Брюсселю центры Европейского союза, собирая под свои знамена ту же «Вышеградскую группу», — прнодолжает эксперт. — На платформе группы Польша стремится формулировать иные принципы развития Европы, которые не находятся в рамках устаревающих либеральных догматов».

Польскую правящую партию «Право и справедливость» , как отметил собеседник «Ридуса», многие вообще относят к евроскептикам, хотя эта политическая сила скорее выступает за корректировку курса развития ЕС, а не выступает против него.

Польшу вполне устраивает нахождение в еврозоне, ведь экономика Польши показывает регулярный рост.

При этом электорально Польша расколота, по примеру Украины, на две части.

Выборы в Европарламент показали, что победившую «Право и справедливость» поддерживают, в первую очередь, на востоке страны. А западная Польша и сама столица отдает предпочтение оппозиционной «Европейской коалиции», — пояснил политолог. — Это говорит о том, что международная повестка сказывается на электоральных предпочтениях избирателей.

Не все согласны с проамериканским курсом Польши, история со строительством «Форта Трампа» может стоить партии Ярослава Качиньского в будущем власти, если польские граждане не увидят в этом выгодной сделки. Качиньский приучил Польшу к национализму. Если поляки увидят в союзе с американцами признаки потери суверенитета, то польская национальная гордость может быть ущемлена. И для польских политиков — как сторонников, так и противников союза с США — следующие же выборы будут иметь критическое значение, — заключил эксперт.

Что касается самого Трампа, то, по словам эксперта, он может быть непостоянен в своей международной повестке. Пока он видит в Польше ту силу, которая играет на руку американским интересам в Европе, он будет поддерживать с Варшавой добрые и партнерские отношения. Если он сумеет договориться напрямую с Парижем и Берлином, то отношения с Польшей мгновенно отойдут для Вашингтона на второй план.

«Право и справедливость», следуя принципам польского национализма, не могла не выступить за подписание поправок в закон об Институте национальной памяти. Поправки запрещают выражение «польские лагеря смерти», запрещают высказывания, которые подразумевают, что Польша являлась соучастником нацистской Германии в её преступлениях, совершённых во время холокоста. Также поправки запрещают пропаганду украинского национализма — бандеровской идеологии. Эти поправки к закону сумели поссорить Польшу с Украиной и Израилем. А так как при Дональде Трампе существует явный произраильский перекос в американской внешней политике, то отношения у Варшавы стали напряженнее и с Вашингтоном.

Сюда еще добавляется и напряжение в польском обществе, вызванное отказом Москвы и Вашингтона от ДРСМД.

«Если новые договоренности между мировыми лидерами не будут заключены в каком-то новом формате, то Польша, которая приглашает к себе американцев с базами и ракетами, которые однозначно вызовут настороженность Москвы, станет целью российских ракет. Исторические уроки научили поляков настороженно относиться к играм крупных держав у своих границ, которые часто приводили к расколу и оккупации страны. Поэтому на фоне отказа от ДРСМД заключение Варшавой сделки с Вашингтоном может быть не столь однозначной и выгодной, как может показаться на первый взгляд. Тем более Берлин в противовес Вашингтону спокойно работает с Москвой в важной энергетической сфере. И этого не могут не замечать польские граждане», — говорит Евгений Валяев.

Таким образом, совсем не много шансов, что «Форт Трампа» будет построен в Польше в том виде, о котором договорились Дональд Трамп и Анджей Дуда

Во-первых, для Трампа эта фиктивная договоренность является козырем в переговорах с Берлином и Парижем, и важна, в первую очередь, только из-за этого.

Во-вторых, если этот козырь не будет использован, то инициатива «утонет» в Конгрессе, на что Трамп разведет руки и предложит Дуде что-то другое — совсем не то, на что рассчитывали польские лидеры. Например, закупать побольше дорогой американской сланцевой нефти, чтобы тем самым показать Берлину и Москве свою независимость и суверенность.

Что касается отказа Польши от выплат компенсаций, то Варшава в этом вопросе будет непреклонной.

Такой шаг противоречит польской национальной поствоенной идеологии, он противоречит закону об Институте национальной памяти.

Трампа такие подходы, как глубоко произраильского американского президента, который подписал закон, дающий поддержку со стороны американского правительства таким претензиям, не устроит.

Подобные тенденции, по мнению политолога, приведут к охлаждению в отношениях между Вашингтоном и Варшавой в краткосрочной перспективе.