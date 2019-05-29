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Польский политик призвал судить Качиньского за оскорбление России 

360tv.ru + ещё 7 2 часа назад
Бывший депутат польского сейма и экс-депутат Европарламента Януш Корвин-Микке призвал отдать под Государственный трибунал Польши лидера партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского. Причиной этому стали негативные высказывания Качиньского в адрес России. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на портал niezalezna.pl.
Лидер партии KORWiN Януш Корвин-Микке выступил за поддержание хороших отношений с Москвой. Он считает, что «тот, кто отталкивает от себя Россию, совершает преступление». Кроме этого, Януш Корвин-Микке отметил, что для Польши угрозу несет не Россия, а Украина.
«За то, что он (Качиньский) оскорбляет Россию, за то, что он портит отношения с Россией, он должен ответить перед судом, потому что сейчас угрозу для нас представляет собой Украина», — цитирует Корвин-Микке сайт «Утро.ру».
Экс-депутат Европарламента добавил, что Варшаве не стоит поддерживать националистическое движение на Украине. Вместо этого, по словам Корвин-Микке, Польша должна дружить с Москвой.
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Комментарии17
В мире , Видео , Ярослав Качиньский , Партия "Право и справедливость" , Польша
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