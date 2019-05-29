Польский политик призвал судить Качиньского за оскорбление России

Лидер партии KORWiN Януш Корвин-Микке выступил за поддержание хороших отношений с Москвой. Он считает, что «тот, кто отталкивает от себя Россию, совершает преступление». Кроме этого, Януш Корвин-Микке отметил, что для Польши угрозу несет не Россия, а Украина.

«За то, что он (Качиньский) оскорбляет Россию, за то, что он портит отношения с Россией, он должен ответить перед судом, потому что сейчас угрозу для нас представляет собой Украина», — цитирует Корвин-Микке сайт «Утро.ру».

Экс-депутат Европарламента добавил, что Варшаве не стоит поддерживать националистическое движение на Украине. Вместо этого, по словам Корвин-Микке, Польша должна дружить с Москвой.