Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Польский политик призвал Качиньского ответить за оскорбления в адрес России 

РИА Новости 55 минут назад
Лидер партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский должен ответить перед Государственным трибуналом Польши за высказывания в адрес России, заявил экс-депутат сейма и бывший евродепутат, глава партии KORWiN Януш Корвин-Микке. Его слова передает портал niezalezna.pl.
Политик высказался за хорошие отношения с Москвой и заявил, что "тот, кто отталкивает от себя Россию, — совершает преступление".
"За то, что он (Качиньский. — Прим. ред.) оскорбляет Россию, за то, что он портит отношения с Россией, он должен ответить перед судом, потому что сейчас угрозу для нас представляет собой Украина", — отметил Корвин-Микке.
По его словам, фашистские движения на Украине сейчас не пользуются особой поддержкой, но она "больше, чем у Гитлера за три года до его прихода к власти". Россию же он назвал "врагом врага", с которым следует налаживать отношения.
"Право и справедливость" — правящая партия в Польше. Согласно данным exit poll социологической лаборатории Ipsos, на состоявшихся в воскресенье выборах депутатов Европарламента в Польше PiS лидирует, получив 42,4 процента голосов. Как отмечает портал niezalezna.pl, партия Януша Корвин-Микки набрала лишь 4,55 процента голосов, поэтому ей не удалось получить ни одного мандата в ЕП.
Последние новости
Что показал визит Зеленского в Донбасс на самом деле Танк, который сделал немецкую армию почти беспомощной "У американцев искры полетят из глаз": Китай объявил CША народную войну
Комментарии
В мире , Видео , Ярослав Качиньский , Европарламент , Партия "Право и справедливость"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавшие серверы СНБО Украины с гостайнами нашлись
Потерянное Косово. Белград привел армию в боеготовность31
«Грубая провокация»: Реакция РФ на инцидент в Сербии
«Ничто не остановит»: Грузия собралась в Евросоюз3
«Конченый идиот»: В эфире «России 1» случился скандал173
Видео
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:42
Удивлены: Вызов посла в МИД РФ озадачил Испанию
Политика В мире
02:51
Режиссер Лунгин попал в больницу
Общество
02:15
Обнародованы детали операции по «деоккупации» Крыма
Украина Армия
01:30
Неожиданный поворот в «российском скандале» в Австрии
В мире
08:08
Пока вы не уснули: Россия требует от Китая объяснений
В мире
03:58
Провокационный шаг. США против выдачи паспортов в ДНР
Украина В мире
08:08
Сербия направила к Косово авиацию и бронетехнику
В мире Армия
01:01
Нарушает закон: К Зеленскому обратились с требованием
Украина В мире
00:42
Возможен разрыв отношений? Посла Испании вызвали в МИД
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение