Польский политик призвал Качиньского ответить за оскорбления в адрес России

Политик высказался за хорошие отношения с Москвой и заявил, что "тот, кто отталкивает от себя Россию, — совершает преступление".

"За то, что он (Качиньский. — Прим. ред.) оскорбляет Россию, за то, что он портит отношения с Россией, он должен ответить перед судом, потому что сейчас угрозу для нас представляет собой Украина", — отметил Корвин-Микке.

По его словам, фашистские движения на Украине сейчас не пользуются особой поддержкой, но она "больше, чем у Гитлера за три года до его прихода к власти". Россию же он назвал "врагом врага", с которым следует налаживать отношения.