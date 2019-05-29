Потерянное Косово. Белград привел армию в боеготовность

Рано утром 28 мая Специальные силы безопасности Косово (ROSU), около 200 спецназовцев при поддержке БТР и бронемашин, вошли в населенные сербами северные регионы для проведения антикоррупционной операции.

В Белграде заявленной причине ввода войск в примыкающий к Сербии конгломерат не поверили. Президент страны Александр Вучич обратился к парламенту, пообещав сделать все возможное, чтобы найти компромиссное решение, учитывающее безопасность народа и защиту жизненных интересов Сербии.

Однако Вучич не стал отрицать, что достичь паритетного решения будет очень трудно, и поэтому стоит готовиться к нападениям албанцев на сербские общины. Президент также с большим сомнением отозвался о референдуме по вопросу Косово. Но признал, что игнорировать конфликт больше нельзя, так как албанцы в любой момент могут его «разморозить».

По его мнению, каких-то позитивных перемен сейчас добиться не удастся. Время было упущено еще 10-12 лет назад. Александр Вучич фактически признал потерю Косово и призвал не продолжать «ложь и самообман» по этому поводу.

Официально Силы безопасности Косово (KSF) были созданы для гражданской защиты, оказания помощи гражданским властям, реагирования на стихийные бедствия и другие чрезвычайные или спасательные ситуации. Однако даже в такой редакции их созданию противились в ООН

Стоит отметить, что на заседании присутствовало правительство Сербии и 156 депутатов парламента. Оппозиция выступление сербского президента бойкотировала. Противники Вучича обвинили его в том, что он сознательно подогревает ситуацию и устраивает «театр», чтобы заручиться поддержкой общественности в случае открытого военного конфликта.

В Косово заявили, что спецоперация направлена исключительно против коррупционеров, работающих на таможне, контрабандистов и организованной преступности. Однако президент непризнанного Косово Рамуш Харадинай сообщил, о готовящейся мобилизации местной армии. Он уже уведомил об этом миссии ОБСЕ , ООН и НАТО

Поводом для молниеносного рейда якобы послужило расследование убийства албанского полицейского Энвера Зумбери и сербского политика Оливера Ивановича. Уже известно, что в четырех сербских общинах арестовано около 30 человек, в основном сербы, но среди них есть и несколько албанцев.

Директор полиции Рашит Каладж сообщил, что за организацию контрабанды, взятки и злоупотребление властью арестованы 19 полицейских и девять гражданских лиц. По его данным, арестованные сотрудники ООН находились в транспортном средстве, которое использовалось для создания баррикады. Они якобы препятствовали полицейским в выполнении их обязанностей.

Во время задержаний зафиксированы случаи применения силы к сербским полицейским и был ранен сотрудник миссии ООН в Косово (UNMIK) россиянин Михаил Краснощев. В настоящее время ему оказана медицинская помощь в госпитале в Митровице.

По сообщениям сербских ресурсов, атака албанцев на сербские поселения сопровождалась сиреной воздушной тревоги. Для противодействия вторжению местные жители возвели несколько баррикад на трассах Косовска-Митровице и Зубин-Потоке. Некоторых из них были разрушены бронемашинами албанцев банальным тараном. Некоторые СМИ сообщили о столкновениях с полицией и стрельбе.

Александр Вучич заявил, что в происходящее попытался вмешаться венгерский контингент КФОР, но был отозван командованием.

В настоящее время известно, что из казармы второй бригады в Кралево в сторону Рашки около 14:00 по местному времени выдвинулась бронетехника. Армия Сербии приведена в состояние повышенной готовности. В казармы прибыл министр обороны страны Александр Вулин.

Премьер-министр Косова Рамуш Харадинай в своем Twitter призвал сербов сохранять спокойствие. Позже он добавил пост, в котором рекомендовал Белграду не подрывать усилия Приштины в борьбе с организованной преступностью.

Однако очевидцы сообщают, что полиция применила в Зубин-Поток к поджигавшим шины сербам взрывпакеты и резиновые пули. Есть неподтвержденные сообщения и о применении боевых пуль.

История противостояния

По данным зарубежных СМИ война за независимость Косово в 1998–1999 годах обошлась стране в 13 тысяч жизней. Она также привела к гуманитарному кризису — почти миллион человек бежал на территорию сопредельных Албании и Македонии. Сейчас в Косово проживает около двух миллионов косоваров (косовских албанцев) и приблизительно 100 тысяч сербов. Это 6% от общего населения.

Но история края стала кровавой задолго до ХХ века. С XIV века и до 1767 года в Косово располагался престол сербского патриарха и албанцев проживало сравнительно мало.

С XVII–XVIII веках турки, пытавшиеся завоевать и исламизировать сербов, начали заселять территории сербов албанцами, в основной массе ставших мусульманами. В 1871 году они составляли около 30% населения края, и со временем их число только увеличивалось. Приверженцы «Республики Косово» настаивают на исторически сложившемся праве края на отделение.

После окончания Второй мировой войны Иосип Броз Тито разрешил албанцам, оказавшимся в Югославии, в 1945 году основать автономную область в составе Сербии в рамках Федеративной Народной Республики Югославии. В 1974 году за Косово было конституционно закреплен статус республики без права на отделение.

В 1990 году край лишился большей части своих привилегий из-за внутриполитического кризиса. Косово оставили только территориальную и культурную автономию. Жители региона отказались признавать новую конституционную норму и в 1991 году был проведен нелегальный референдум.

Местные националисты провозгласили «Республику Косово» и создали освободительную армию. Прямые вооруженные столкновения начались в 1998 году, когда Совет НАТО без санкции ООН начал военную операцию «Союзническая сила».

24 марта 1999 года были нанесены первые ракетные удары по Югославии. Целями стали не только радарные установки, военные стратегические объекты, но и многочисленные мирные жилые здания.

В налетах под эгидой НАТО приняли участие 1200 самолетов, три авианосца, шесть ударных подводных лодок, два крейсера, семь эсминцев, 13 фрегатов, четыре крупных десантных корабля из 14 стран. Они использовали запрещенные типы ракет с радиоактивными примесями. Живая сила исчислялась 60 тысячами человек.

Погибли более двух тысяч мирных граждан, свыше пяти тысяч получили ранения и почти тысяча пропала без вести.

Материальный ущерб может составить 30-100 миллиардов долларов, до сих пор его никто не потрудился подсчитать. Пострадали около ста памятников истории и архитектуры, находящиеся под защитой ЮНЕСКО

Сейчас за урегулированием ситуации в Сербии наблюдают сразу несколько международных организаций. Но проблема далека от разрешения до сих пор. В ООН 108 из 193 стран-участников организации признали республику Косово. Россия неизменно предлагает вести переговоры, настаивая на принципах универсальности и многовариантности решения вопросы о статусе Косово.

Представители США и Евросоюза уверены, что переговоры себя исчерпали и единственным выходом может быть только независимый статус Косово под международным контролем ЕС и НАТО.

Изуверы во власти

Крайне неприятным сюрпризом для защитников косовской демократии и независимости стала книга экс-прокурора Международного Гаагского трибунала по бывшей Югославии Карлы дель Понте под названием «Охота: я и военные преступники».

В ней она прямо обвинила нынешнее руководство региона в торговле донорскими органами, вырезанными у похищенных сербов. Дель Понте утверждает, что после вывода из Косово сербских войск албанские террористы в 1999–2003 годах массово вывозили молодых людей и девушек в спецлагеря около городов Кукес и Тропоя.

«Донорами» стали граждане России, Молдавии и Румынии. Хирурги вырезали у них жизненно важные органы, которые затем продавались в клиниках Западной Европы. По данным экс-прокурора, всего было убито около 500 человек, из них не менее 50 россиян.

Карла дель Понте прямо назвала организатора кровавого бизнеса — им был нынешний премьер-министр Косово Хашим Тачи. По ее данным, именно он организовывал похищения и распределял сербов по лагерям. Экс-прокурор считает, что на этом он заработал не менее двух миллионов долларов. По другим данным — не менее четырех миллионов долларов. Автор книги также заявила, что о спецлагерях знали в ООН, но закрывали на них глаза.

«Я уверена, что некоторые лица в Миссии ООН, боялись за свою жизнь и жизнь своих подопечных. Я думаю даже, что некоторые судьи МТБЮ боялись, что албанцы достанут и их», — заявляла дель Понте.

В 2004 году о насильственном заборе органов у сербов сообщал глава временной ооновской администрации в Косово (UNMIK) Малкольм Старк. Но после этого заявления он был немедленно снят с поста.

Президент Косово Рамуш Харадинай в 2005 году обвинялся Гаагским трибуналом в совершении военных преступлений. В 1998 году он был полевым командиром и руководил операциями по уничтожению и насильственному выселению сербов и цыган.

В 2008 году он был оправдан по 37 пунктам, но затем решение трибунала было отменено из-за давления на свидетелей, а также их исчезновения или гибели. Один из них попал под машину, другой был зарезан, еще двоих застрелили, двух сотрудников косовской полиции убили и сожгли вместе с автомобилем.

Гаагский трибунал не смог защитить еще двух свидетелей, которым обещал безопасность. Один был застрелен наемным убийцей, второй выжил, но отказался от своих показаний против Харадиная.

Бывший премьер-министр Косово Агим Чеку командовал в 1993 году операцией «Выжженная земля», в ходе которой были вырезаны три сербских населенных пункта в Хорватии. В 1998–1999 годах он участвовал в этнических чистках в Сербии.

Но Гаагский трибунал оснований для предъявления ему обвинений не нашел.