Туск заявил, что Brexit стал для Евросоюза «вакциной от евроскептиков»

Кризис с выходом Великобритании из ЕС (Brexit) стал для Евросоюза "вакциной от евроскептицизма". Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам состоявшегося во вторник неформального саммита ЕС, который был посвящен обсуждению результатов выборов в Европарламент "Когда европейцы увидели, что Brexit означает на практике, они сделали выводы. Brexit стал вакциной против пропаганды и фейковой антиевропейской информации", — полагает Туск. Он также выразил предположение, что Евросоюз становится менее радикальным, поскольку "многие радикальные популистские партии начали выступать с более взвешенных позиций, не против Евросоюза, а за его реформирование". Дональд Туск ранее неоднократно заявлял, что предпочел бы, чтобы британцы отменили Brexit. В реальности на выборах в Европарламент в Великобритании с большим отрывом победило движение за Brexit убежденного евроскептика Найджела Фараджа