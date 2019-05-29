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Туск заявил, что Brexit стал для Евросоюза «вакциной от евроскептиков» 

ТАСС + ещё 1 37 минут назад
Кризис с выходом Великобритании из ЕС (Brexit) стал для Евросоюза "вакциной от евроскептицизма". Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам состоявшегося во вторник неформального саммита ЕС, который был посвящен обсуждению результатов выборов в Европарламент.
"Когда европейцы увидели, что Brexit означает на практике, они сделали выводы. Brexit стал вакциной против пропаганды и фейковой антиевропейской информации", — полагает Туск. Он также выразил предположение, что Евросоюз становится менее радикальным, поскольку "многие радикальные популистские партии начали выступать с более взвешенных позиций, не против Евросоюза, а за его реформирование".
Дональд Туск ранее неоднократно заявлял, что предпочел бы, чтобы британцы отменили Brexit. В реальности на выборах в Европарламент в Великобритании с большим отрывом победило движение за Brexit убежденного евроскептика Найджела Фараджа.
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В мире , Видео , Дональд Туск , Найджел Фарадж , ЕС , Европарламент , Европейский совет
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