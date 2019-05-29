Как мексиканские наркобароны получают власть над нефтью, золотом и целыми странами

Кокаин, героин, широкий выбор синтетических наркотиков — мексиканские наркокартели контролируют производство и продажу почти всех наиболее известных запрещенных веществ. Это позволило им добиться невиданного могущества и превратить собственную страну в территорию уличных войн и чудовищной коррупции, о чем мы писали в предыдущей статье. Но плох тот барон, который не мечтает стать королем. Со временем наркокартели решили подмять под себя добычу полезных ископаемых, миграционные потоки и нефтяные доходы — то есть практически все значимые источники доходов. «Лента.ру» разбиралась, как картели подчиняют себе Мексику и всю Латинскую Америку.

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Ресурсные короли

Взяться за ресурсы наркобароны решили не от хорошей жизни — власть борется с ними, и доходы от «традиционного» бизнеса снижаются, хотя и политического, и силового влияния у них пока хватает. Вот уже более десяти лет круг «деловых» интересов наркокартелей охватывает горную добычу — ее продукция является важной частью мексиканского экспорта.

Участвуют картели в этой отрасли по-разному: в одних случаях они взимают «квоты» с каждой тонны добытого минерала, в других — заставляют владельцев шахт использовать принадлежащий наркодельцам автотранспорт для перевозки сырья или передавать им свои лицензии на разработку того или иного месторождения. Не гнушаются бандиты и прямыми захватами шахт. Впрочем, иногда сами горнодобывающие компании вступают в сговор с организациями наркотрафика ради взаимной выгоды.

Наркотрафиканты четко заявили свои «права» на добычу железа и каменного угля. Здесь особо преуспели картели «Лос Кабальерос Темплариос» и «Лос Сетас». Первый «специализируется» на незаконной продаже железной руды, которую «экспортирует» в Китай через порт Ласаро Карденас. Например, в 2012 году Мексика экспортировала восемь миллионов тонн железной руды, из которых два миллиона тонн были вывезены незаконно.

В свою очередь «Лос Сетас» занят незаконной добычей каменного угля в основном в северо-восточном штате Коауила, где расположены крупнейшие запасы этого полезного ископаемого в Латинской Америке. Добытый уголь через посредников продается легальным компаниям, в том числе государственным. Подобная ситуация сложилась и в ряде других штатов страны. Незаконный сбыт железа и угля приносят картелям неплохие барыши: в 2013 году их совокупный доход составил 100 миллионов долларов.

Не обошли картели вниманием и золото. Шесть наркогруппировок контролируют добычу этого ценного металла в штатах Чиуачиуа, Герреро , Мичоакан, Морелос и Тамаулипас. Причем контроль осуществляется в форме банального вымогательства: по данным мексиканских правоохранителей, компании вынуждены платить бандитам от 11 тысяч до 37 тысяч долларов ежемесячно, чтобы просто нормально работать. Кроме того, «индивидуальные взносы» требуют даже у простых рабочих и служащих горнорудных компаний. С непокорными жестоко расправляются — в 2015 году в штате Герреро троих работников компании Goldcorp похитили, пытали и убили.

Картели не брезгуют и обычным разбоем, просто-напросто нападая на шахты. За период с 2008 по 2012 годы они силой «реквизировали» золото на три миллиона долларов. Полученный незаконным путем драгоценный металл картели используют в качестве средства платежа во взаимных расчетах.

Прибыльным делом оказалась и торговля краденым бензином, который воруют прямо из труб на стадии перекачки с нефтеперерабатывающих заваодов. В 2014 году мощным импульсом стало реформирование нефтяной отрасли администрацией Энрике Пеньи: тогда государство отказалось от монополии на нефть и пустило в отрасль частный капитал, в том числе иностранный. Субсидирование цен на бензин отменили, и они взлетели на четверть — подпольная торговля топливом по ценам ниже рыночных неожиданно стала очень прибыльной.

Феномен кражи топлива получил название «уачиколео». Поначалу «уачиколео» стали заниматься и стар и млад: в 2009-2016 годах на трубопроводах страны насчитали более девяти тысяч «врезок» — в среднем одна врезка на каждые полтора километра, учитывая что протяженность всех трубопроводов страны составляет около 14 тысяч километров.

Вскоре эту довольно прибыльную деятельность «подмяли» под себя наркокартели. В отношении конкурентов они действуют привычными способами угроз и террора. Примером служит город Саламанка в штате Гуанахуато , который в последние годы захлестнула волна кровавых разборок —наркобароны расчищают себе поле.

В настоящее время «уачиколео» уже поставило под угрозу нормальное функционирование топливной отрасли. В первые 10 месяцев прошлого года было зафиксировано 12 тысяч нелегальных заборов бензина. Больше всех оказались затронуты штаты Керетаро , Гуанахуато, Идальго, Мичоакан, Халиско. Борьба с этим явлением стала одним из приоритетов нового президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса , которому пришлось задействовать для этих целей армейские подразделения.

Другим важным источником доходов мексиканских наркогруппировок стала нелегальная миграция. Как известно, через Мексику пролегает транзит нелегальной миграции из стран Центральной Америки в США. Ежегодно десятки тысяч жителей региона — в основном молодежь из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора — стараются пробраться в Соединенные Штаты в поисках лучшей доли.

Чтобы преодолеть маршрут без трудностей, они прибегают к помощи профессиональных «проводников». Эти беспринципные дельцы не только взимают непомерные тарифы, но зачастую перепродают на границе своих клиентов мексиканским наркокартелям. Те используют их в качестве рабов на тех же рудниках, держат в заключении с целью получения выкупа от родственников или заставляют вливаться в свои ряды.

Часто нелегалов просто похищают по дороге. Больше всех в этом преуспел картель «Лос Сетас»: в 2010 году его участники перехватили крупную группу из семи десятков мигрантов. Пленникам было предложено вступить в банду, однако они отказались и были расстреляны — все 72 человека.

За последние годы в Мексике бесследно исчезли 120 тысяч беженцев — многих из них регулярно находят в тайных захоронениях. На данный момент обнаружены 40 тысяч неопознанных трупов выходцев из стран Центральной Америки. Большинство тайных захоронений расположены на путях следования мигрантов — в штатах Табаско, Веркрус и Чьяпас.

Расслабленные государства

Наркокартели не могли бы стать столь могущественными без благоприятных условий: тотальной коррумпированности госаппарата, слабости государственной власти на местах, бедности и нищеты большинства населения. Мексика славится коррупцией, которая пронизывает не только правоохранительные органы , но и все уровни государственно-политической системы.

Успешный старт мексиканского наркобизнеса в 1990-е годы был во многом обеспечен тем, что заправилы наркотрафика сумели «купить» до 80 процентов персонала следственных органов и федеральной полиции. По данным американских профильных ведомств, в первой половине 1990-х на эти цели были потрачены порядка 30 миллиардов долларов.

При этом планка неизменно повышалась — наркобароны искали выход на высший уровень государственной иерархии. Бывший президент страны Карло Салинас де Гортари за время своего правления в 1988-1994 годах сколотил состояние почти в миллиард долларов, а после окончания полномочий бежал из страны. Его брат Рауль перечислил на свои швейцарские счета десятки миллиардов долларов. В 1995 году швейцарские власти задержали супругу Рауля при попытке снять со счета 83 миллиона долларов с использованием подложных документов. Известно также, что помощник де Гортари был связан с картелем «Гольфо».

Коррумпированность политиков и должностных лиц облегчили процесс проникновения и закрепления мексиканских наркокартелей в Гватемале и Гондурасе. Хорошим примером разложения правящих верхов и царящих в этих странах политических нравов служит правление в 2012-2015 годы Отто Переса в Гватемале. Вместе с тогдашней вице-президентом Роксаной Бальдетти он возглавлял мафиозную структуру, которая за «комиссионные» обеспечивала беспошлинный ввоз импортных товаров через главные таможни Гватемалы. Правившая парочка получала по 25 процентов каждый от взимавшихся с импортеров платежей. Глава государства принимал своих подельников прямо в президентском дворце.

Кроме того, предприимчивая Бальдетти активно контактировала с группировкой «Лос Сетас». Еще до выборов она встретилась с эмиссарами группировки и пообещала им защиту в случае избрания в обмен на 250 тысяч долларов — деньги она получила уже после занятия должности вице-президента. В итоге дружественные ей наркоглавари пользовались покровительством Маурисио Лопеса , министра внутренних дел в администрации Переса. Есть данные, что в ближайшем окружении нынешнего президента страны Джимми Моралеса тоже есть люди, связанные с организациями наркотрафика.

Не отстает от Гватемалы и соседний Гондурас. Как стало известно американскому следствию, правящий с 2010 по 2014 годы президент Порфирио Лобо весьма успешно «сотрудничал» с местным наркокартелем «Лос Качирос». Контакты начались еще в 2009 году, когда Лобо планировал свое выдвижение на высший государственный пост. Как и Бальдетти в Гватемале, Лобо обещал членам картеля свое покровительство, если сумеет избраться. Уже тогда он получил от наркотрафикантов щедрый задаток — 500 тысяч долларов.

В дальнейшем сын президента Фабио активно содействовал «Лос Качирос» в транзите кокаина (в 2015 году его задержали на Гаити и передали американским властям, в 2016 году он признался в своей причастности к наркотрафику). В ноябре прошлого года в США был арестован Хуан Антонио Эрнандес — брат нынешнего президента Гондураса и бывший депутат Национального конгресса. Его обвиняют в связях с упомянутой группировкой «Лос Качирос», которая выплатила ему крупную сумму денег в обмен на содействие в отмывании наркодолларов.

Понятно, что в такой среде, где сращивание государственных органов и организованной преступности достигло небывалых масштабов, а высшие должностные лица являются, по существу, главарями преступных структур, мексиканские наркокартели чувствуют себя весьма вольготно.

Из-за слабости государственных институтов регионы не контролируются центральными властями, а органы местного самоуправления не способны противостоять натиску криминальных группировок. Говоря откровенно, страны «северного треугольника» (Гватемала, Гондурас, Сальвадор) с большим трудом можно назвать государствами в полном смысле этого слова: скорее, это самоуправляющиеся территории с элементами государственности, не более.

Этим пользуются наркобароны, которые продвигают своих кандидатов на местные выборные должности, чтобы иметь прикрытие и спокойно вести «бизнес» на той или иной территории. Они также контролируют отбор кандидатов в центральные законодательные органы. Заключается сделка: картель финансирует избирательную кампанию кандидата, а тот после избрания действует в их интересах — голосует против антинаркотических законопроектов и всеми возможными способами препятствует борьбе с незаконным оборотом наркотиков на законодательном уровне.

Наркокартели пытаются воздействовать на политику и общественное сознание в том числе и силовыми средствами. В частности, ряд исследователей считает, что к убийствам в 1994 году кандидата в президенты Мексики от правившей тогда Институционно-революционной партии Хуана Посадаса и генсека этой партии Хуана Руиса причастна мексиканская наркомафия. В 2014 году спецслужбы предотвратили покушение на президента Гондураса Хуана Эрнандеса, которое готовили боевики местной наркогруппировки «Валье». В расстрельном списке бандитов оказался и ближайший соратник президента Марвин Понсе, активно разоблачавший связи представителей политической элиты с организациями наркоторговли.

Обычным явлением политической реальности Мексики и стран Центральной Америки стали отстрелы неугодных для картелей мэров и журналистов, расследующих деятельность организаций наркотрафика. Всего в 1992-2018 годах в стране были убиты 43 журналиста — 35 из этих преступлений так и не раскрыты. В 2017-м Мексика стала самой опасной после Сирии страной для работников прессы: в тот год от рук преступников погибли 11 сотрудников СМИ.

Помимо разложения государственных институтов, большую роль в создании благоприятной для картелей среды играют крайняя бедность местного населения и скудость рынка труда. Участие в незаконном обороте наркотиков позволяет задавленным нищетой людям совершить скачок по социальной лестнице — пусть и ненадолго. Характерно, что практически все главари наркотрафика по всей Центральной Америке — выходцы из низов. Сложившаяся в латиноамериканских странах социально-экономическая система, при которой 10 процентов населения имеют все, а остальные — ничего или очень немного, объективно толкает отчаявшихся молодых людей в ряды бандитов.

Расцвет мексиканского наркобизнеса неслучайно совпал с резким ухудшением уровня жизни. Из-за проведенных в 1990-1992 годах неолиберальных реформ, а также последовавших в 1994-м финансового кризиса и экономического спада миллионы мексиканцев потеряли работу. В 1994 году восемь миллионов человек вообще не имели источника заработка, 75 процентов граждан жили в бедности и нищете. При этом верхушка богатела — число долларовых миллиардеров возросло с семи в 1992 году до 24-х в 1994-м. В итоге к сегодняшнему дню у 10 процентов богатейших мексиканцев столько же денег, сколько у 70 процентов беднейших жителей страны. Понятно, что при таком раскладе всегда найдутся желающие попытать счастья в наркобизнесе.

Мексиканские наркобароны — жестокие, изобретательные, напористые и умеющие приспосабливаться к обстоятельствам бандиты, короли преступного мира и важнейшие участники политической и общественной жизни страны. Усилия властей по борьбе с ними лишь ожесточили их и заставили отвечать насилием на насилие. В 2017 году в Мексике было совершено более 23 тысяч убийств — печальный рекорд за последние два десятилетия.

Опыт Мексики показывает, что попытка бороться с наркотиками только методом подавления обречена на провал: на место прежних главарей приходят другие, взамен разгромленных группировок появляются новые и устраивают бесконечные войны за деньги и влияние. Очевидно, чтобы покончить с беззаконием, одних силовых мер недостаточно, необходимо взяться за решение острых социальных проблем. Кроме того, нельзя забывать, что наркотрафик — разновидность коммерческой деятельности, которая подчиняется закону спроса и предложения. Поэтому пока в мире есть спрос на наркотики и их запрет, нелегальный бизнес будет существовать.