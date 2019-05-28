Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов созвать встречу в "нормандском формате", как только для этого сложатся политические условия.
Ранее в Кремле заявили, что ясности по возможности встречи пока нет. Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь Дмитрий Песков, Москва не против саммита в "нормандском формате", но не является сторонником встречи ради встречи.
Перед этим спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не исключил, что встреча в "нормандском формате" может состояться в июле, отметив, что точных дат нет.
По его словам, США с Россией находятся во взаимодействии по вопросу возможной встречи и выполнения минских соглашений.