Балканы в огне: взорвется ли снова сербский котел

Балканы, дремавшие на протяжении двух десятилетий, подобно потухшему вулкану, сегодня снова «дымятся».

На сей раз конфликт разгорелся после провокации полиции Республики Косово, арестовавшей 19 сербов, проживающих в Косовско-Митровицком округе на севере региона.

В числе задержанных оказался и гражданин России — сотрудник миссии ООН в Косово и Метохии Михаил Краснощеков. По данным Миссии ООН по делам временной администрации в Косово россиянин уже освобожден, однако о полном прекращении конфликта говорить пока рано.

В ответ на действия косовской полиции, президент Сербии Александр Вучич был вынужден привести войска своей страны в полную боевую готовность. По его словам, сербские военные силы готовы «защитить людей в самые короткие сроки» в случае возникновения угрозы их безопасности.

Все уже было

Подобные конфликты вокруг частично признанной Республики Косово уже происходили и ранее, однако с каждым новым обострением у жителей региона и внешних наблюдателей возникает один и тот же вопрос: не перерастет ли нынешний инцидент во что-то более масштабное. Учитывая, что сегодня независимое Косово остается живым воплощением замороженного, но так и не разрешенного много лет назад конфликта, подобный вопрос выглядит далеко не праздным.

О том, что происходит сегодня вокруг Косово и чем это может грозить всем, проживающим вокруг, независимо от их государственной и национальной принадлежности, мы спросили у журналиста сербской газеты «Правда» Миодрага Миликича. В отличии от своих коллег из других изданий, собеседник «Ридуса» предлагает не переоценивать опасность ситуации и не поддаваться панике.

В Косово ничего нового не произошло, как и раньше, власти самопровозглашенного Косово демонстрирует свою силу против сербского народа, проживающего на севере автономного региона, — говорит он.

По словам журналиста, сербские и международные СМИ говорят о том, что временные власти в Приштине отправили спецназ полиции, якобы для борьбы с преступностью на севере Косово, но при этом никто из них не говорит о какой преступности идет речь. На самом же деле это новое провоцирование сербского населения, имеющее своей целью выселить оставшихся сербов из Косово.

Это единственный способ у самопровозглашенного правительства в Приштине добиться независимости, — поясняет Миликич.

Он напоминает о том, что ответные действия с сербской стороны в виде повышения уровня боеготовности армии и МВД в подобных случаях предпринимались и ранее при каждой провокации Приштины.

Роль Александра Вучича в истории еще не определена

Однако собеседник «Ридуса» обращает внимание и на еще один важный момент.

Интересно отметить, что президент Сербии Александр Вучич вчера перед сербскими парламентариями заявил, что Сербия должна отказаться от части Косово, так как в противном случае албанцы заберут все, — говорит сербский журналист. — Депутаты оппозиции резко отреагировали на слова президента и назвали его предателем потому, что согласно Конституции Республики Сербия, Косово и Метохия является частью Сербии. Следовательно, если предлагаемый президентом размен территориями будет осуществлен, то тогда глава государства должен будет покинуть свой пост, и быть взят под арест, так как такой шаг противоречит Конституции Сербии.

Ситуация действительно остается довольно сложной. Большинство стран ЕС и США требуют от Сербии признать независимость Косово, а сама Сербия стремится в ЕС, и признание является одним из условий переговоров о вступлении в Евросоюз.

Кроме оппозиционных партий, с идеей раздела территорий не согласна значительная часть населения Сербии.