В ОБСЕ прокомментировали задержание шеф-редактора Sputnik в Вильнюсе

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир во вторник напомнил об обязательствах стран-участниц организации по содействию работы журналистов после задержания в Вильнюсе шеф-редактора агентства Sputnik.

Ранее сообщалось о том, что в Вильнюсе во вторник по прилету в командировку в аэропорту задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем с формулировкой "угроза национальной безопасности", въезд в страну ему закрыт на пять лет.

"Вслед за сообщениями о том, что редактора Sputnik Литва Марата Касема ненадолго задержали в аэропорту Вильнюса и запретили въезжать в страну, я напоминаю, что странам-участницам ОБСЕ нужно способствовать передвижению журналистов в регионе (ОБСЕ)", — написал Дезир в Twitter.

Following reports that editor #Sputnik #Lithuania, Marat Kasem was briefly detained at Vilnius airport & banned from the country, I reiterate OSCE participating States needed to facilitate travel of journalists across the region. See previous communique: https://t.co/1wYkub6jqg— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) May 28, 2019

В постпредстве России при ОБСЕ ранее заявили, что задержание в аэропорту Вильнюса шеф-редактора Sputnik Литва Касема является очередным примером грубого нарушения прав СМИ.