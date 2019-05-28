Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ОБСЕ прокомментировали задержание шеф-редактора Sputnik в Вильнюсе 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир во вторник напомнил об обязательствах стран-участниц организации по содействию работы журналистов после задержания в Вильнюсе шеф-редактора агентства Sputnik.
Ранее сообщалось о том, что в Вильнюсе во вторник по прилету в командировку в аэропорту задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем с формулировкой "угроза национальной безопасности", въезд в страну ему закрыт на пять лет.
"Вслед за сообщениями о том, что редактора Sputnik Литва Марата Касема ненадолго задержали в аэропорту Вильнюса и запретили въезжать в страну, я напоминаю, что странам-участницам ОБСЕ нужно способствовать передвижению журналистов в регионе (ОБСЕ)", — написал Дезир в Twitter.
В постпредстве России при ОБСЕ ранее заявили, что задержание в аэропорту Вильнюса шеф-редактора Sputnik Литва Касема является очередным примером грубого нарушения прав СМИ.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Последние новости
Что показал визит Зеленского в Донбасс на самом деле Танк, который сделал немецкую армию почти беспомощной "У американцев искры полетят из глаз": Китай объявил CША народную войну
Комментарии1
В мире , Происшествия , МИД , ОБСЕ , ИА Sputnik , Вильнюс , Литва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Конченый идиот»: В эфире «России 1» случился скандал9
Обострение конфликта: ЕС обратился к Сербии и Косово1
Ограбление века: в Мурманской области украли мост25
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация72
Ультиматум США: Турция прояснила ситуацию с С-40013
Видео
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:42
Удивлены: Вызов посла в МИД РФ озадачил Испанию
Политика В мире
02:51
Режиссер Лунгин попал в больницу
Общество
02:15
Обнародованы детали операции по «деоккупации» Крыма
Украина Армия
01:30
Неожиданный поворот в «российском скандале» в Австрии
В мире
08:08
Пока вы не уснули: Россия требует от Китая объяснений
В мире
03:58
Провокационный шаг. США против выдачи паспортов в ДНР
Украина В мире
08:08
Сербия направила к Косово авиацию и бронетехнику
В мире Армия
01:01
Нарушает закон: К Зеленскому обратились с требованием
Украина В мире
00:42
Возможен разрыв отношений? Посла Испании вызвали в МИД
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение