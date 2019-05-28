ЕС призвал Приштину и Белград к максимальной сдержанности

ЕС поддерживает контакты с Белградом и Приштиной в связи с событиями в Косово, призывает проявлять максимальную сдержанность, любые полицейские операции не должны ослаблять усилий по нормализации, заявил во вторник РИА Новости представитель дипслужбы ЕС.

"Мы поддерживаем контакты с руководством в Приштине и Белграде и призываем проявлять максимальную сдержанность", — заявил представитель, комментируя события.

По его словам, "полицейская операция в Митровице, направленная против отдельных подозреваемых… должна проводиться в соответствии с законом и должна надлежащим образом доводиться до сведения общественности".

"Мы твердо убеждены в том, что всем субъектам необходимо более активное сотрудничество полиции и судебных органов при полном соблюдении Брюссельского соглашения", — добавили в дипслужбе, подчеркнув также, что "полицейские операции должны привносить уверенность в верховенстве права во все общины".

"Такие операции должны подкреплять, а не ослаблять усилия по нормализации", — сказал он.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.