Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕС призвал Приштину и Белград к максимальной сдержанности 

РИА Новости + ещё 2 25 минут назад
Фото: Reuters
ЕС поддерживает контакты с Белградом и Приштиной в связи с событиями в Косово, призывает проявлять максимальную сдержанность, любые полицейские операции не должны ослаблять усилий по нормализации, заявил во вторник РИА Новости представитель дипслужбы ЕС.
Косово смогло поставить Сербию на колени
"Мы поддерживаем контакты с руководством в Приштине и Белграде и призываем проявлять максимальную сдержанность", — заявил представитель, комментируя события.
По его словам, "полицейская операция в Митровице, направленная против отдельных подозреваемых… должна проводиться в соответствии с законом и должна надлежащим образом доводиться до сведения общественности".
"Мы твердо убеждены в том, что всем субъектам необходимо более активное сотрудничество полиции и судебных органов при полном соблюдении Брюссельского соглашения", — добавили в дипслужбе, подчеркнув также, что "полицейские операции должны привносить уверенность в верховенстве права во все общины".
"Такие операции должны подкреплять, а не ослаблять усилия по нормализации", — сказал он.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе, трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них — гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем освобожден и помещен в больницу. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии — о девятерых гражданах. Президент Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
Последние новости
Что показал визит Зеленского в Донбасс на самом деле Танк, который сделал немецкую армию почти беспомощной "У американцев искры полетят из глаз": Китай объявил CША народную войну
Комментарии2
В мире , Конфликты , ЕС , ООН , МВД , РИА Новости , Сербия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Конченый идиот»: В эфире «России 1» случился скандал23
Ограбление века: в Мурманской области украли мост32
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация74
Ультиматум США: Турция прояснила ситуацию с С-40014
Неожиданный поворот в «российском скандале» в Австрии57
Видео
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:42
Удивлены: Вызов посла в МИД РФ озадачил Испанию
Политика В мире
02:51
Режиссер Лунгин попал в больницу
Общество
02:15
Обнародованы детали операции по «деоккупации» Крыма
Украина Армия
01:30
Неожиданный поворот в «российском скандале» в Австрии
В мире
08:08
Пока вы не уснули: Россия требует от Китая объяснений
В мире
03:58
Провокационный шаг. США против выдачи паспортов в ДНР
Украина В мире
08:08
Сербия направила к Косово авиацию и бронетехнику
В мире Армия
01:01
Нарушает закон: К Зеленскому обратились с требованием
Украина В мире
00:42
Возможен разрыв отношений? Посла Испании вызвали в МИД
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение