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Болтон прибыл на переговоры в ОАЭ 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что прибыл в ОАЭ для участия в переговорах на тему региональной безопасности.
Об этом он написал в своём Twitter.
«Только что приземлился в ОАЭ. С нетерпением жду завтрашней встречи с нашими союзниками из Эмиратов для обсуждения важных и актуальных вопросов региональной безопасности», — указал Болтон.
Ранее американские власти предупредили коммерческие авиалинии об опасности полётов над Персидским заливом из-за риска «оказаться неправильно опознанными» в воздушном пространстве на фоне напряжённости в регионе.
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В мире , США , Джон Болтон , ОАЭ
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