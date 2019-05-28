Болтон прибыл на переговоры в ОАЭ

Об этом он написал в своём Twitter.

«Только что приземлился в ОАЭ. С нетерпением жду завтрашней встречи с нашими союзниками из Эмиратов для обсуждения важных и актуальных вопросов региональной безопасности», — указал Болтон. Just landed in the UAE. Looking forward to meeting with our Emirati allies tomorrow to discuss important and timely regional security matters. — John Bolton (@AmbJohnBolton) May 28, 2019

Ранее американские власти предупредили коммерческие авиалинии об опасности полётов над Персидским заливом из-за риска «оказаться неправильно опознанными» в воздушном пространстве на фоне напряжённости в регионе.