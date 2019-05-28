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Зеленский внесёт в Раду закон о борьбе с незаконным обогащением 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ближайшее время на рассмотрение депутатов Верховной рады Украины будет подан законопроект об назначении ответственности за незаконное обогащение, который рассмотрят в первом чтении.
Разработанный командой президента Владимира Зеленского документ призван вернуть антикоррупционным органам важный инструмент для привлечения к ответственности чиновников, которые были уличены во взяточничестве.
Об этом в ходе обсуждения реформ в стране с представителями миссии МВФ заявил новый украинский лидер.
Очень надеемся, что депутаты законопроект примут. Но если это не произойдёт, это будет ещё одним доказательством того, что это — нетрудоспособный парламент, — цитирует его «Интерфакс-Украина».
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что Зеленский на намерен объявлять в стране дефолт, писал News.ru.
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В мире , Украина , Александр Данилюк , Владимир Зеленский , Международный валютный фонд , Верховная Рада , Интерфакс
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