Зеленский внесёт в Раду закон о борьбе с незаконным обогащением

В ближайшее время на рассмотрение депутатов Верховной рады Украины будет подан законопроект об назначении ответственности за незаконное обогащение, который рассмотрят в первом чтении.

Разработанный командой президента Владимира Зеленского документ призван вернуть антикоррупционным органам важный инструмент для привлечения к ответственности чиновников, которые были уличены во взяточничестве.

Об этом в ходе обсуждения реформ в стране с представителями миссии МВФ заявил новый украинский лидер.

Очень надеемся, что депутаты законопроект примут. Но если это не произойдёт, это будет ещё одним доказательством того, что это — нетрудоспособный парламент, — цитирует его «Интерфакс-Украина».