Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация

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Всё было абсолютно по-другому: На Украине «исчезли» серверы с секретной информацией 

Рамблер + ещё 2 16 минут назад
Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк заявил об исчезновении серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты СНБО.
«Месяц назад она (ситуационная комната) выглядела абсолютно по-другому, на всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам… Как видите, все было снято во время смены власти», — заявил Данилюк в видеообращении в Facebook.
По его словам, все сервера были вывезены после того, как Петр Порошенко покинул пост президента Украины, а в комнате остались только флаги.
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Александр Данилюк в 2016-2018 годах занимал пост министра финансов Украины. Во время президентской избирательной кампании стал советником Владимира Зеленского по международной политике и экономике. 28 мая Зеленский назначил Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Комментарии15
В мире , Видео , Украина , Александр Данилюк , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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