Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк заявил об исчезновении серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты СНБО.
«Месяц назад она (ситуационная комната) выглядела абсолютно по-другому, на всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам… Как видите, все было снято во время смены власти», — заявил Данилюк в видеообращении в Facebook.
По его словам, все сервера были вывезены после того, как Петр Порошенко покинул пост президента Украины, а в комнате остались только флаги.
Александр Данилюк в 2016-2018 годах занимал пост министра финансов Украины. Во время президентской избирательной кампании стал советником Владимира Зеленского по международной политике и экономике. 28 мая Зеленский назначил Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).