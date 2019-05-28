Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

После ухода Порошенко из СНБО пропали серверы с секретной информацией 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 26 минут назад
Все серверы с секретной информацией пропали из ситуационной комнаты Совета национальной безопасности и обороны Украины после того, как в стране сменился президент, заявил новый секретарь СНБО Александр Данилюк.
«Месяц назад она (ситуационная комната СНБО) выглядела абсолютно по-другому, на всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам. Как видите, все было снято во время смены власти. Остались разве что флаги, под которыми принимались решения во время совещаний. Серверы находились в этой комнате, как вы видите, здесь сейчас пусто, сервера были вывезены», — передает его слова РИА «Новости».
Позже пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко объяснил, что вся техника для ситуационной комнаты президента «была арендована на деньги Порошенко», а теперь «возвращена арендодателю».
«Никакой конфиденциальной информации на сервер не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только online. Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в пограничной службе, СБУ или налоговой», — заявил Цеголко в Facebook.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем СНБО страны.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Косово смогло поставить Сербию на колени Сербия направила к границе с Косово МиГ-29 Зеленский подошел к позициям ополченцев на расстояние выстрела
Комментарии6
В мире , Видео , Украина , Святослав Цеголко , Александр Данилюк , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , СБУ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удивлены: Вызов посла в МИД РФ озадачил Испанию23
Пока вы не уснули: Россия требует от Китая объяснений22
Не станет мертвым городом. РФ дала обещание по Сирии6
Обнародованы детали операции по «деоккупации» Крыма212
Участие девочки из РФ в украинском «Голосе» объяснили13
Видео
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:42
Удивлены: Вызов посла в МИД РФ озадачил Испанию
Политика В мире
02:51
Режиссер Лунгин попал в больницу
Общество
02:15
Обнародованы детали операции по «деоккупации» Крыма
Украина Армия
01:30
Раскрыта личность «россиянки» из видео с политиками Австрии
В мире
08:08
Пока вы не уснули: Россия требует от Китая объяснений
В мире
03:58
Провокационный шаг. США против выдачи паспортов в ДНР
Украина В мире
08:08
Сербия направила к Косово авиацию и бронетехнику
В мире Армия
01:01
Нарушает закон: К Зеленскому обратились с требованием
Украина В мире
00:42
Возможен разрыв отношений? Посла Испании вызвали в МИД
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение