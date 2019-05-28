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Мэй рассказала, что ждёт нового премьера Великобритании 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что новому главе британского правительства придётся пойти на компромисс с Палатой общин парламента, чтобы проект соглашения по Brexit был утверждён.
Об этом она заявила на неформальном саммите ЕС. Политик посетовала, что не смогла осуществить Brexit. Теперь эта задача ляжет на плечи её преемника, передаёт ТАСС.
Ему придется найти способ разрешить очень сильные противоречия, которые существуют по этому вопросу, и чтобы это сделать и заручиться поддержкой большинства в парламенте, как я уже говорила, понадобится компромисс, — сказала она.
Премьер отметила, что лучшим сценарием Brexit станет тот, при котором Британия выйдет из Евросоюза со сделкой об условиях дальнейшего сотрудничества сторон.
Как писал News.ru, министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид сообщил, что выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра, став девятым претендентом на кресло главы правительства.
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Комментарии
В мире , Европа , Тереза Мэй , Парламент Великобритании , ЕС , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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