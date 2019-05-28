Эксперт прокомментировал эскалацию конфликта в Косове

Беспорядки в Косово могут сыграть положительную роль для Приштины. Об этом в беседе с НСН заявил старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков.

По мнению эксперта, реакция верховного главнокомандующего Сербии , президента Вучича, на происходящее в Косово вполне закономерная.

«Это же не в первый раз за последние годы. Это вполне характерная реакция, если в соседнем регионе происходят события, которые напрямую затрагивают безопасность государства. Как верховный главнокомандующий он должен сделать что-то подобное», — пояснил Колосков.

Он добавил, что теперь последует волна военных угроз и провокаций. Не исключены столкновения с жителями Косова, недовольными заявлениями лидера Сербии Александра Вучича. При этом для косовских властей сложившаяся обстановка может стать побудителем к более активной интеграции сербского населения.