Беспорядки в Косово могут сыграть положительную роль для Приштины. Об этом в беседе с НСН заявил старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков.
По мнению эксперта, реакция верховного главнокомандующего Сербии, президента Вучича, на происходящее в Косово вполне закономерная.
«Это же не в первый раз за последние годы. Это вполне характерная реакция, если в соседнем регионе происходят события, которые напрямую затрагивают безопасность государства. Как верховный главнокомандующий он должен сделать что-то подобное», — пояснил Колосков.
Он добавил, что теперь последует волна военных угроз и провокаций. Не исключены столкновения с жителями Косова, недовольными заявлениями лидера Сербии Александра Вучича. При этом для косовских властей сложившаяся обстановка может стать побудителем к более активной интеграции сербского населения.
Беспорядки на территории непризнанной республики Косово начались после рейда, совершенного косовской полицией. Под предлогом борьбы с организованной преступностью спецназ задержал 23 человека. Среди задержанных оказался российский сотрудник миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков. При аресте россиянина с дипломатическим иммунитетом избили.