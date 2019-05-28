Шеф-редактор Sputnik Литва попал в базу данных сайта «Миротворец»

Шеф-редактор агентства Sputnik Литва Марат Касем, задержанный в аэропорту Вильнюса , а впоследствии депортированный в Ригу, попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Как передаёт РИА Новости, Касем внесён в базу данных сайта и «депортирован из Литвы, как (гражданин. — RT) представляющий угрозу национальной безопасности».

Ранее Касем сообщил, что был задержан пограничниками Литвы, прибыв в аэропорт Вильнюса.

Впоследствии стало известно, что журналиста, являющегося гражданином Латвии, депортировали в Ригу.