Саакашвили раскрыл планы на Порошенко после прощения Зеленского

«Месть — это не мой стиль. Необходимо ориентироваться на будущее, на успех Украины, на дальнейшие шаги, чтобы наконец начать реформы», — признался Саакашвили в эфире телеканала «НАШ».

Он рассказал, что 29 мая вернется на Украину.

«Завтра, во второй половине дня, я прилечу в Киев, где находятся мои многие соратники, где я учился, служил в армии, боролся», — заявил экс-губернатор Одесской области грузинской телерадиокомпании Rustavi 2.

Он добавил, что будет всячески поддерживать Зеленского и его команду.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт, напоминает Life. Бывший грузинский лидер лишился его в 2017 году из-за недостоверной информации, указанной в анкете при получении гражданства. После этого политику удалось пробраться на территорию страны, но позже он был выдворен в Польшу. Государственная пограничная служба Украины запретила бывшему президенту Грузии въезжать в страну до 2021 года. Виновником сложившейся ситуации Саакашвили считает президента Украины Петра Порошенко, которого он называет «подлым барыгой».