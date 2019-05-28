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Саакашвили раскрыл планы на Порошенко после прощения Зеленского 

Ura.Ru 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не желает мстить бывшему президенту Украины Петру Порошенко, который лишил его украинского паспорта.
«Месть — это не мой стиль. Необходимо ориентироваться на будущее, на успех Украины, на дальнейшие шаги, чтобы наконец начать реформы», — признался Саакашвили в эфире телеканала «НАШ».
Он рассказал, что 29 мая вернется на Украину.
«Завтра, во второй половине дня, я прилечу в Киев, где находятся мои многие соратники, где я учился, служил в армии, боролся», — заявил экс-губернатор Одесской области грузинской телерадиокомпании Rustavi 2.
Он добавил, что будет всячески поддерживать Зеленского и его команду.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт, напоминает Life. Бывший грузинский лидер лишился его в 2017 году из-за недостоверной информации, указанной в анкете при получении гражданства. После этого политику удалось пробраться на территорию страны, но позже он был выдворен в Польшу. Государственная пограничная служба Украины запретила бывшему президенту Грузии въезжать в страну до 2021 года. Виновником сложившейся ситуации Саакашвили считает президента Украины Петра Порошенко, которого он называет «подлым барыгой».
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Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Грузия
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