Лидер партии «Голос» Вакарчук встретился с представителем Меркель

Лидер партии "Голос" и фронтмен украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук провел встречу со спецпосланником канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросам реформ на Украине Георгом Мильбрадтом, сообщает в четверг пресс-служба партии.

Стороны в ходе встречи обсудили первоочередные реформы на Украине, уделив наибольшее внимание вопросу децентрализации.

"Децентрализация означает полную смену политического ландшафта для общин по всей стране. В течение только одного поколения у нас на местном уровне появятся новые лидеры и новые менеджеры для государства. Мы готовы поддержать закрепление децентрализации в Конституции", — отметил Вакарчук.

Также он добавил, что после выборов в Раду "Голос" примет участие в местных выборах "для создания национального движения".

Вакарчук ранее заявил, что "Голос" будет участвовать в предстоящих 21 июля на Украине парламентских выборах. Он призвал граждан Украины присоединяться к его партии и добавил, что окончательный список членов партии, как и ее программа, будут сформированы и представлены на съезде. Министерство юстиции Украины перерегистрировало в мае 2019 года созданную в 2015 году политсилу в партию "Голос". Как показал опрос социологической группы "Рейтинг", за нее на выборах в новую Раду готовы голосовать 4,6% избирателей при пороге прохождения в парламент в 5%.