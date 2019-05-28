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Зеленский отказался объявлять дефолт 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский не рассматривает вопрос объявления дефолта в стране по совету олигарха Игоря Коломойского. Об этом в беседе с журналистами в эфире телеканала «112 Украина» сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александр Данилюк.
Он добавил, что Киев продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). «Это важно как для граждан Украины, которые будут уверены в том, что экономическая и финансовая ситуация в стране стабильная. А также — важное сообщение для инвесторов», — сказал Данилюк.
По его словам, Зеленский и участники миссии МВФ на встрече в Киеве договорились направить силы на борьбу с коррупцией, перезапуск судебной реформы и переформатирование правоохранительной системы.
Накануне, 27 мая, с критикой идеи об объявлении дефолта выступил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. По его словам, национальной экономике нельзя падать еще сильнее, потому что уже сейчас 99 процентов украинцев держат свои сбережения не в гривнах или в долларах, а «в мечтах и воспоминаниях».
26 мая Коломойский, в связях с которым подозревают Зеленского, призвал главу государства объявить дефолт по внешнему долгу, как это ранее сделали Греция и Аргентина. Олигарх заявил, что Украина не должна бояться невыполнения внешних обязательств, поскольку и Афины, и Буэнос-Айрес реструктурировали долги, и у них «все в порядке».
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В мире , Украина , Вадим Рабинович , Александр Данилюк , Владимир Зеленский , Международный валютный фонд , Верховная Рада , Киев
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