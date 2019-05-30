Der Spiegel (Германия): племяннице Скрипаля якобы позвонил дядя

Der Spiegel (Германия) попала аудиозапись недавнего звонка В распоряжение журналапопала аудиозапись недавнего звонка Сергея Скрипаля племяннице Виктории. В отличие от дочери Юлии, бывший двойной агент ни разу не появлялся на публике после отравления. Пошли слухи, что Сергей Скрипаль умер, но, по последним данным, он не только жив, но и имеет собственное мнение о действиях племянницы, которая заявила о его исчезновении.

С момента отравления Сергея Скрипаля прошло уже больше года. И вот его племянница утверждает, что получила весточку от дяди. При этом на ее автоответчике были слышны и другие таинственные голоса.

После покушения в Солсбери британо-российский двойной агент Сергей Скрипаль ни разу не появлялся на людях. По утверждениям британских властей, 4 марта 2018 года он был отравлен боевым нервно-паралитическим газом «Новичок», но выжил. Однако никто с тех пор ни разу не слышал, чтобы это подтвердил сам Скрипаль.

В отличие от дочери Юлии, отравленной вместе с ним, он ни разу не выступал с какими-либо видеообращениями. О Сергее Скрипале не было доподлинно известно ровным счетом ничего.

И вот ситуация изменилась. Племянница Скрипаля и двоюродная сестра Юлии Виктория призналась, что дядя Сергей звонил ей по телефону. Теперь каждый, кому интересно, как звучит голос Сергея Скрипаля, может услышать его в интернете. Запись опубликовала российская бульварная газета «Московский комсомолец».

По словам Виктории Скрипаль, дядя позвонил ей 9 мая и оставил на автоответчике приветствие. Его голос звучал «свежо и приветливо». Звонивший представился «дядей Сережей» и сказал, что у них с «Юлечкой» все в порядке. Он попросил племянницу поздравить с праздником «мамулю»: в России 9 мая отмечают День Победы во Второй мировой войне, которую еще застала мать Скрипаля, живущая у Виктории.

Для спецслужб он предатель

Этот звонок опровергает утверждения о смерти Сергея Скрипаля — и подозрения, которые сама Виктория Скрипаль выражала еще в марте этого года. Тогда она на пресс-конференции поставила под вопрос правдивость всей версии произошедшего, выдвинутой британской стороной. Лондон обвинил в покушении на Скрипалей российскую спецслужбу ГРУ , на которую работал сам Скрипаль, до того как стал перебежчиком — а для ГРУ и предателем.

Москва в свою очередь утверждала, что не имеет отношения к отравлению, хотя и не могла реально подтвердить это. Виктория Скрипаль поддерживала позицию Москвы, выступая в российских СМИ. Это стало поводом для ссоры с двоюродной сестрой Юлией.

«Это был он, его манера говорить»

Теперь стало известно, что и Сергей Скрипаль отругал ее за это. Первый телефонный контакт, по-видимому, состоялся еще месяц назад, а следующий разговор попал в СМИ. Виктория Скрипаль подтвердила нашему изданию, что это был первый разговор с 28 февраля 2018 года, когда дядя еще был здоров.

По словам Виктории, Сергей Скрипаль посоветовал ей воздержаться от высказываний на публике.

«Вы сами по себе, мы сами по себе», — сказал он ей.

Кроме того, ему не понравилось, что племянница обратилась в российскую полицию с заявлением об его исчезновении.

Записи апрельского разговора нет, утверждает Виктория. Но она, по ее словам, уверена, что и в апреле, и в мае звонил действительно ее дядя: «Это был он, его манера говорить». При этом она еще в апреле сообщила о телефонном звонке в российские правоохранительные органы.

На вопрос о местонахождении Скрипаль отвечать отказался. Оба звонка были совершены с британских номеров. Можно предположить, что в это время он был не один: прежде чем оставить сообщение 9 мая, Скрипаль успел позвонить еще несколько раз, и однажды сработал автоответчик (запись есть в распоряжении нашего издания). На записи слышен мужской голос, спросивший по-английски: «В чем дело?» На это человек с ярко выраженным русским акцентом (вероятно, Скрипаль) отвечает: «Только автоответчик». На заднем фоне слышны и другие голоса.

С тех пор Сергей Скрипаль больше не звонил ни Виктории, ни собственной матери, с которой до покушения общался регулярно.