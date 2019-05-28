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СМИ: суд в Швеции отказал адвокату Ассанжа в переносе даты слушаний об аресте 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Окружной суд Упсалы решил не переносить на более поздний срок дату слушаний по запросу прокуратуры о заочном аресте основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, назначенные на 3 июня. Об этом во вторник сообщила газета Upsala Nya Tidning.
Адвокат Пер Самуэльсон направил запрос об отсрочке, так как, по словам защитника, Ассанж поступил в больницу тюрьмы в Лондоне в таком плохом состоянии, что "с ним невозможно нормально говорить". В пятницу Самуэльсон провел со своим клиентом в тюремной больнице два часа. Адвокат заявил, что они "смогли лишь "в ограниченной степени" обсудить предстоящее слушание об аресте и мнение Ассанжа о подозрениях против него.
Окружной суд Упсалы отметил, что обстоятельства, на которые ссылается адвокат, "не являются достаточной причиной для переноса слушаний о задержании на более позднюю дату". Это решение суда обжалованию не подлежит.
Шведская прокуратура направила 20 мая запрос в суд о заочном аресте Ассанжа по подозрению в изнасиловании. Как сообщила заместитель главного прокурора Ева-Мари Перссон, если окружной суд решит арестовать его, она приступит к процедуре выдачи европейского ордера на арест, в котором содержится просьба об экстрадиции в Швецию.
Согласно информации, предоставленной британскими властями шведской прокуратуре, Джулиан Ассанж отбудет в заключении 25 недель за преступление в Великобритании, после чего он может быть досрочно освобожден. Австралиец также может быть экстрадирован в Соединенные Штаты.
"В ситуации конкуренции между шведским европейским ордером на арест и американским запросом об экстрадиции власти Великобритании принимают решение о порядке очередности. Исход этого процесса не может быть предсказан", — пояснила Перссон.
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