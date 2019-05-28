СМИ: суд в Швеции отказал адвокату Ассанжа в переносе даты слушаний об аресте

Окружной суд Упсалы решил не переносить на более поздний срок дату слушаний по запросу прокуратуры о заочном аресте основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, назначенные на 3 июня. Об этом во вторник сообщила газета Upsala Nya Tidning.

Адвокат Пер Самуэльсон направил запрос об отсрочке, так как, по словам защитника, Ассанж поступил в больницу тюрьмы в Лондоне в таком плохом состоянии, что "с ним невозможно нормально говорить". В пятницу Самуэльсон провел со своим клиентом в тюремной больнице два часа. Адвокат заявил, что они "смогли лишь "в ограниченной степени" обсудить предстоящее слушание об аресте и мнение Ассанжа о подозрениях против него.

Окружной суд Упсалы отметил, что обстоятельства, на которые ссылается адвокат, "не являются достаточной причиной для переноса слушаний о задержании на более позднюю дату". Это решение суда обжалованию не подлежит.

Шведская прокуратура направила 20 мая запрос в суд о заочном аресте Ассанжа по подозрению в изнасиловании. Как сообщила заместитель главного прокурора Ева-Мари Перссон, если окружной суд решит арестовать его, она приступит к процедуре выдачи европейского ордера на арест, в котором содержится просьба об экстрадиции в Швецию.

Согласно информации, предоставленной британскими властями шведской прокуратуре, Джулиан Ассанж отбудет в заключении 25 недель за преступление в Великобритании, после чего он может быть досрочно освобожден. Австралиец также может быть экстрадирован в Соединенные Штаты.