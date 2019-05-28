Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тимошенко поздравила Саакашвили с возвращением украинского гражданства 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с возвращением ему украинского гражданства и выразила мнение, что таким образом восстановлена справедливость.
В конце июля 2017 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Зеленский во вторник своим указом вернул гражданство Саакашвили. Политик заявил, что в среду возвращается на Украину.
"Говорила тогда, скажу и сейчас: лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства было политической местью со стороны Петра Порошенко. Правовой беспредел и вопиющая несправедливость. Но мы с вами знаем, что справедливость есть, за нее стоит бороться! Рада, что сегодня справедливость восстановлена и Михаил Саакашвили снова — гражданин Украины. Поздравляю", — написала Тимошенко на своей странице в Facebook.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
Последние новости
Что показал визит Зеленского в Донбасс на самом деле Танк, который сделал немецкую армию почти беспомощной "У американцев искры полетят из глаз": Китай объявил CША народную войну
Комментарии3
В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Михаил Саакашвили , Грузия , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый скандал: Итоги «Евровидения» требуют пересмотреть30
Режиссер Лунгин попал в больницу4
Сербия направила к Косово авиацию и бронетехнику80
Возможен разрыв отношений? Посла Испании вызвали в МИД120
Не справляется: Меркель разочаровалась в преемнице8
Видео
02:51
Режиссер Лунгин попал в больницу
Общество
08:08
Сербия направила к Косово авиацию и бронетехнику
В мире Армия
01:01
Нарушает закон: К Зеленскому обратились с требованием
Украина В мире
00:42
Возможен разрыв отношений? Посла Испании вызвали в МИД
Политика
08:07
Президент Косова объяснил задержание россиянина
В мире
02:58
Новый скандал: Итоги «Евровидения» требуют пересмотреть
Шоу-бизнес
02:13
Россия потребовала объяснений от Китая
Политика
08:08
Косово смогло поставить Сербию на колени
В мире Европа
03:05
На «мосту Кличко» обнаружили новую проблему
В мире Украина
04:46
Опасность рядом: Москвичей предупредили о торнадо
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение