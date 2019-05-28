СМИ: сербская авиация и бронетехника стягиваются к югу страны

Сербская авиация и колонна бронетехники замечены во время выдвижения на юг страны в направлении непризнанного Косова. Об этом сообщило во вторник агентство Tanjug.

Сообщается, что из военных казарм в Кралево (Центральная Сербия ) вышла колонна военной техники с людьми и снаряжением. Вероятнее всего, отмечает агентство, колонна двигается в направлении Рашки (город на границе с автономным краем Косово и Метохия). Непосредственно перед отправлением техники в казармы прибыл министр обороны страны Александар Вулин.

Кроме того, агентство сообщает как минимум об одном самолете МиГ-29, пролетевшим над городом Нови-Пазар (юг страны) в направлении Наземной зоны безопасности.

Наземная зона безопасности определяется соглашением от 9 июня 1999 года в Куманове. Зона представляет собой пятикилометровую полосу вдоль 382-километровой границы между автономным сербским краем Косово и Метохия и Центральной Сербией.

Ранее президент Сербии Александар Вучич привел армию в боевую готовность из-за обострения обстановки в сербском автономном крае.