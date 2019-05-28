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СМИ: сербская авиация и бронетехника стягиваются к югу страны 

ТАСС + ещё 2 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Сербская авиация и колонна бронетехники замечены во время выдвижения на юг страны в направлении непризнанного Косова. Об этом сообщило во вторник агентство Tanjug.
Сообщается, что из военных казарм в Кралево (Центральная Сербия) вышла колонна военной техники с людьми и снаряжением. Вероятнее всего, отмечает агентство, колонна двигается в направлении Рашки (город на границе с автономным краем Косово и Метохия). Непосредственно перед отправлением техники в казармы прибыл министр обороны страны Александар Вулин.
Кроме того, агентство сообщает как минимум об одном самолете МиГ-29, пролетевшим над городом Нови-Пазар (юг страны) в направлении Наземной зоны безопасности.
Наземная зона безопасности определяется соглашением от 9 июня 1999 года в Куманове. Зона представляет собой пятикилометровую полосу вдоль 382-километровой границы между автономным сербским краем Косово и Метохия и Центральной Сербией.
Ранее президент Сербии Александар Вучич привел армию в боевую готовность из-за обострения обстановки в сербском автономном крае.
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В мире , Армия , Войска , Кралево , Сербия
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