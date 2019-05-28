Сербия направила к Косово авиацию и бронетехнику

Сербия направила к границе Косово войска и бронетехнику

Сербия направила в Косово и Метохию авиацию и колонную бронетехники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tanjug.

Сообщается, что колонна военной техники с людьми и снаряжением выдвинулась из казармы в Кралева в Центральной Сербии. Предположительно, она направляется в город Рашка на границе с Косово и Метохией.

Перед отправлением казарму посетил министр обороны Сербии Александар Вулин.

Над городом Нови-Пазар на юге Сербии был также замечен самолет МиГ-29. Предположительно, он летел в сторону Наземной зоны безопасности — пятикилометровую полосу вдоль границы между автономным сербским краем Косово и Метохия и Центральной Сербией.

Утром 28 мая спецназ непризнанной республики Косово вторгся в северные муниципалитеты Косова и Метохии на бронированных автомобилях. В результате столкновений на импровизированных баррикадах и стрельбы двое сербов получили ранения, были задержаны 23 человека, в числе которых оказались два сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК).

Президент Сербии Александар Вучич привел армию в боевую готовность.