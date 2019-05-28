Задержание в аэропорту Вильнюса шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема является очередным примером грубого нарушения прав СМИ, заявило постпредство РФ при ОБСЕ.
"Это очередной пример грубого нарушения прав СМИ и подавления альтернативных мнений в стране", — говорится в сообщении постпредства в социальной сети Twitter.
Ранее Марат Касем заявил РИА Новости, что он был задержан по прилету в аэропорту Вильнюса с формулировкой "угроза национальной безопасности". Он добавил, что ему закрыт въезд в страну на 5 лет. В настоящее время журналист уже выдворен из страны.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".