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Постпредство России при ОБСЕ осудило задержание шеф-редактора Sputnik Литва 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: Sputnik/ РИА Новости
Задержание в аэропорту Вильнюса шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема является очередным примером грубого нарушения прав СМИ, заявило постпредство РФ при ОБСЕ.
"Это очередной пример грубого нарушения прав СМИ и подавления альтернативных мнений в стране", — говорится в сообщении постпредства в социальной сети Twitter.
Ранее Марат Касем заявил РИА Новости, что он был задержан по прилету в аэропорту Вильнюса с формулировкой "угроза национальной безопасности". Он добавил, что ему закрыт въезд в страну на 5 лет. В настоящее время журналист уже выдворен из страны.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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В мире , Происшествия , МИД , ОБСЕ , РИА Новости , ИА Sputnik , Вильнюс , Литва
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