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В Казахстане сегодня встречаются лидеры стран ЕАЭС 

Вести.Ru + ещё 19 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
Сегодня в столице Казахстана состоится юбилейное заседание Высшего евразийского экономического совета. Оно посвящено пятилетию создания организации.
В заседании участвуют лидеры стран ЕАЭС: России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Они подведут итоги работы и обозначат задачи на будущее, передает телеканал "Россия 24".
Владимир Путин прибыл в Казахстан накануне вечером. Он уже пообщался с первым президентом республики. Тот вручил Путину одну из высших наград страны — орден Назарбаева. Говорили о перспективах развития отношений России и Казахстана.
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В мире , Владимир Путин , ЕАЭС
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