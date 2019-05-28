Премьер Косова пообещал рассмотреть дело о задержании россиянина по международным законам

Премьер-министр непризнанного Косова Рамуш Харадинай пообещал рассмотреть дело о задержании сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК), россиянина Михаила Краснощекова, в соответствии с международными конвенциями. Он также выступил с утверждением, что РФ причастна к дестабилизации обстановки в регионе. Об этом он написал во вторник в Twitter.

"Косовские учреждения будут рассматривать дело "российского дипломата" в соответствии с международными конвенциями. Косово и страны региона знакомы с российской повесткой дня по дестабилизации нашего региона", — написал он. #Kosovo institutions will treat the case of the #Russian ‘diplomat’ in accordance with international conventions. #Kosovo and regional countries are familiar with the Russian agenda to destabilize our region. RH— Ramush Haradinaj (@haradinajramush) May 28, 2019

Ранее президент непризнанного Косова Хашим Тачи объяснил задержание сотрудника Миссии ООН Краснощекова тем, что он якобы "пытался помешать проведению полицейской акции".