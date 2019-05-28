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Эксперт назвал действия Косово попыткой надавить на Сербию 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спецназ непризнанной республики Косово ROSU вторгся на территорию сербских муниципалитетов и арестовал 13 человек. В общине Зубин-Поток возвели баррикады, в ответ на это косовская полиция начала использовать огнестрельное оружие и слезоточивый газ. Эксперт Елена Гуськова прокомментировала ситуацию. Об этом сообщило агентство RNS.
Сербский президент Александр Вучич ранее заявил, что ситуация в Косово вышла из-под контроля Сербии. Он отметил, что страна проиграла, поскольку понесла экономические потери и лишилась территории. После этого Вучич привел армию страны в полную боевую готовность.
Руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса ИС РАН Елена Гуськова считает, что обострение ситуации в регионе можно воспринимать как попытку Косово надавить на Сербию. По ее словам, таким образом сапровозглашенная республика надеется добиться от Белграда признания независимости Косово.
«То, что происходит непосредственно в Косово, можно расценить как давление на Вучича, чтобы он как можно быстрее признал независимость Косово без всяких колебаний», — заявила эксперт.
Гуськова считает, что прямого столкновения двух армий все же не будет. Причиной этому стала готовность Вучича признать независимость Косова, при этом выставив ряд условий безопасности этнических сербов.
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Комментарии
В мире , Войска , Конфликты , Елена Гуськова , Сербия
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